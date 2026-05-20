Alcaraz, a 23 anni già nove infortuni e tre Slam saltati: Sinner nemmeno uno. Tutti gli stop che hanno frenato Carlos sul più bello

Alcaraz starà a guardare ancora a lungo. È ancora presto per far scattare campanelli d’allarme, lo spagnolo ha tutto il tempo per recuperare, una lunga carriera davanti, ed è giusto non cercare di bruciare le tappe perché la zona del suo ultimo infortunio, il polso destro, è parecchio delicata per un tennista. Di fatto però, a 23 anni Carlitos ha dato già forfait nei prossimi due Slam del 2026, Roland Garros e Wimbledon, che aggiunti all’Australian Open del 2023 lo portano a quota 3 Major già saltati. Sinner non ha mai dovuto rinunciare agli Slam finora, mentre tra i Big Three è capitato solo al suo connazionale Nadal di saltarne due nello stesso anno, ma mai nel pieno della carriera. Spesso dopo gli stop sono arrivati i grandi trionfi per Alcaraz, che è sempre stato capace di stupire tutti sulle sue capacità di recupero. È anche vero però che il suo corpo più volte lo ha tradito sul più bello. In totale, da quando è iniziata la sua ascesa, sono già nove gli infortuni che lo hanno fermato sul più bello.