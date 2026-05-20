Alcaraz, a 23 anni già nove infortuni e tre Slam saltati: Sinner nemmeno uno. Tutti gli stop che hanno frenato Carlos sul più bello
Alcaraz starà a guardare ancora a lungo. È ancora presto per far scattare campanelli d’allarme, lo spagnolo ha tutto il tempo per recuperare, una lunga carriera davanti, ed è giusto non cercare di bruciare le tappe perché la zona del suo ultimo infortunio, il polso destro, è parecchio delicata per un tennista. Di fatto però, a 23 anni Carlitos ha dato già forfait nei prossimi due Slam del 2026, Roland Garros e Wimbledon, che aggiunti all’Australian Open del 2023 lo portano a quota 3 Major già saltati. Sinner non ha mai dovuto rinunciare agli Slam finora, mentre tra i Big Three è capitato solo al suo connazionale Nadal di saltarne due nello stesso anno, ma mai nel pieno della carriera. Spesso dopo gli stop sono arrivati i grandi trionfi per Alcaraz, che è sempre stato capace di stupire tutti sulle sue capacità di recupero. È anche vero però che il suo corpo più volte lo ha tradito sul più bello. In totale, da quando è iniziata la sua ascesa, sono già nove gli infortuni che lo hanno fermato sul più bello.
Il primo infortunio nel 2021 durante gli Us Open
Il primo stop è arrivato quando lo spagnolo aveva solo 18 anni e già iniziava a incantare il mondo: Agli Us Open del 2021 fu costretto a ritirarsi sul più bello per un infortunio all’adduttore destro ai quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime.
Il secondo infortunio nel 2022: salta le sue prime Atp Finals
Il secondo stop è arrivato a fine 2022: Carlos è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Parigi-Bercy ai quarti contro Holger Rune per un infortunio ai muscoli addominali che lo ha messo fuori dai giochi anche per le sue prime Atp Finals.
Nel 2023 salta gli Australian Open e Montecarlo per due infortuni
A gennaio del 2023, un nuovo problema, questa volta alla gamba destra, gli ha fatto saltare gli Australian Open, il primo Slam dell’anno. Pochi mesi dopo, ad aprile, un nuovo problema fisico alla mano sinistra e alla schiena lo hanno costretto al forfait a Montecarlo, ma a Barcellona è tornato con un trionfo. Il finale di stagione si è concluso tra alti e bassi per un problema al piede sinistro e uno alla schiena accusati ad ottobre.
Nel 2024 salta Montecarlo, Barcellona e Roma
A febbraio 2024, al suo debutto a Rio de Janeiro, una distorsione alla caviglia destra ha seminato dubbi e incertezze per Indian Wells. Poi però Carlos ha partecipato e ha vinto, battendo anche Sinner in semifinale. Ad aprile un nuovo infortunio al braccio destro gli ha fatto saltare il Masters 1000 di Montecarlo, Barcellona e Roma. Ha giocato solo a Madrid in condizioni precarie, ma poi ha stupito tutti tornando per il Roland Garros, e vincendolo per la prima volta.
Nel 2025 forfait a Madrid: infortunio adduttore destro e coscia sinistra
L’anno dopo, sempre sulla terra rossa, un infortunio all’adduttore destro e al muscolo posteriore della coscia sinistra subito a Barcellona, lo ha costretto a saltare il Masters 1000 di Madrid. Ancora una volta però Carlitos è tornato alla grande vincendo Roma e Roland Garros, entrambi in finale con Sinner.
2026, infortunio al polso destro: salta Roland Garros e Wimbledon
Infine questo nuovo infortunio al polso destro, subito a Barcellona, che ha compromesso tutta la stagione sulla terra rossa e anche sull'erba. Come tornerà dopo Wimbledon? È una grande incognita, ma di certo questo lungo stop gli farà perdere molto terreno nella lotta con Jannik nella classifica Atp. Al momento i punti di distacco sono 2740, ma Alcaraz ne perderà altri 3300 tra Roland Garros e Wimbledon.
Alcaraz starà a guardare ancora a lungo. È ancora presto per far scattare campanelli d’allarme, lo spagnolo ha tutto il tempo per recuperare, una lunga carriera davanti, ed è giusto non cercare di bruciare le tappe perché la zona del suo ultimo infortunio, il polso destro, è parecchio delicata per un tennista. Di fatto però, a 23 anni Carlitos ha dato già forfait nei prossimi due Slam del 2026, Roland Garros e Wimbledon, che aggiunti all’Australian Open del 2023 lo portano a quota 3 Major già saltati. Sinner non ha mai dovuto rinunciare agli Slam finora, mentre tra i Big Three è capitato solo al suo connazionale Nadal di saltarne due nello stesso anno, ma mai nel pieno della carriera. Spesso dopo gli stop sono arrivati i grandi trionfi per Alcaraz, che è sempre stato capace di stupire tutti sulle sue capacità di recupero. È anche vero però che il suo corpo più volte lo ha tradito sul più bello. In totale, da quando è iniziata la sua ascesa, sono già nove gli infortuni che lo hanno fermato sul più bello.
Il primo infortunio nel 2021 durante gli Us Open
Il primo stop è arrivato quando lo spagnolo aveva solo 18 anni e già iniziava a incantare il mondo: Agli Us Open del 2021 fu costretto a ritirarsi sul più bello per un infortunio all’adduttore destro ai quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime.
Il secondo infortunio nel 2022: salta le sue prime Atp Finals
Il secondo stop è arrivato a fine 2022: Carlos è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Parigi-Bercy ai quarti contro Holger Rune per un infortunio ai muscoli addominali che lo ha messo fuori dai giochi anche per le sue prime Atp Finals.
Nel 2023 salta gli Australian Open e Montecarlo per due infortuni
A gennaio del 2023, un nuovo problema, questa volta alla gamba destra, gli ha fatto saltare gli Australian Open, il primo Slam dell’anno. Pochi mesi dopo, ad aprile, un nuovo problema fisico alla mano sinistra e alla schiena lo hanno costretto al forfait a Montecarlo, ma a Barcellona è tornato con un trionfo. Il finale di stagione si è concluso tra alti e bassi per un problema al piede sinistro e uno alla schiena accusati ad ottobre.