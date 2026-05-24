Jessica Pegula spiazzata da Sinner: "Jannik è un 'problema'. Non ho una risposta. Magari l’avessi…"
Si è parlato anche di Jannik Sinner durante la conferenza stampa di Jessica Pegula, tra le protagoniste del media day alla vigilia del Roland Garros. La giocatrice statunitense è stata protagonista di un'ottima prima metà di stagione - come certificato dal numero 4 nella Race - e, anche se la terra battuta non è la sua superficie preferita, sarà comunque una delle tenniste da tenere d'occhio a Parigi. Dopo aver parlato di cosa si aspetta dal torneo, tra i temi affrontati c'è stato anche il dominio di Sinner nel circuito maschile. L'azzurro ha vinto gli ultimi sei Masters 1000 consecutivi ed è imbattuto da Indian Wells. "Jannik? È un 'problema'. Magari avessi la risposta, ma non ce l'ho. Penso che però nessuno ce l'abbia perché è molto difficile. Anch'io sono stata spiazzata dal tennis che è stato in grado di esprimere". E in vista dello Slam parigino si è sbilanciata...
Pegula e il paragone Sinner-Djokovic
"Ovviamente in uno sport come il tennis può succedere di tutto, specialmente negli incontri al meglio dei cinque set in cui ci sono molti fattori. Sembra però quasi inevitabile che accada ciò che tutti attendono, specialmente con l'assenza di Carlos Alcaraz. Ribadisco che tutto è possibile e non si sa mai cosa può succedere in un match né se il fisico assisterà Jannik per tutto il torneo. Ma è chiaramente lui il favorito: non c'è nessuno che stia giocando un tennis migliore. È difficile anche trovare le parole per quanto è incredibile" ha dichiarato Pegula. In conclusione ha tirato in ballo Novak Djokovic: "In passato dicevamo le stesse cose di Nole, pensando che nessuno avrebbe mai fatto più cose simili. Invece ora ci si ritrova a pensare 'qualcuno sta già cominciando a farlo di nuovo'".