Jessica Pegula spiazzata da Sinner: "Jannik è un 'problema'. Non ho una risposta. Magari l’avessi…"

Si è parlato anche di Jannik Sinner durante la conferenza stampa di Jessica Pegula, tra le protagoniste del media day alla vigilia del Roland Garros. La giocatrice statunitense è stata protagonista di un'ottima prima metà di stagione - come certificato dal numero 4 nella Race - e, anche se la terra battuta non è la sua superficie preferita, sarà comunque una delle tenniste da tenere d'occhio a Parigi. Dopo aver parlato di cosa si aspetta dal torneo, tra i temi affrontati c'è stato anche il dominio di Sinner nel circuito maschile. L'azzurro ha vinto gli ultimi sei Masters 1000 consecutivi ed è imbattuto da Indian Wells. "Jannik? È un 'problema'. Magari avessi la risposta, ma non ce l'ho. Penso che però nessuno ce l'abbia perché è molto difficile. Anch'io sono stata spiazzata dal tennis che è stato in grado di esprimere". E in vista dello Slam parigino si è sbilanciata...