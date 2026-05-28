Sinner, dopo Parigi il matrimonio? "Con Laila Hasanovic è tutto cambiato"

Sinner tra Roland Garros e Laila Hasanovic

Da mesi al fianco di Sinner compare con sempre maggiore continuità Laila Hasanovic, modella danese dal profilo riservato ma ormai presenza abituale accanto al campione. Anche durante l'ultima vittoria a Roma, Laila era sugli spalti insieme alla famiglia del tennista, condividendo uno dei momenti più importanti della sua carriera. Un dettaglio che non è passato inosservato agli appassionati e agli osservatori di gossip. La relazione, inizialmente vissuta lontano dai riflettori, sembra oggi più stabile e consolidata. Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, il rapporto tra i due avrebbe raggiunto un equilibrio importante, tanto da alimentare indiscrezioni su un possibile futuro insieme. La presenza della modella accanto ai genitori di Sinner viene interpretata come il segnale di un legame ormai entrato nella dimensione familiare. Un aspetto che contribuisce a rafforzare le voci circolate nelle ultime settimane.

Sinner si sposa?

A far mormorare recentemente è stato anche un anello sfoggiato da Laila Hasanovic: un dettaglio che ha immediatamente acceso le ipotesi su un possibile matrimonio. Nessuna conferma ufficiale da parte della coppia, fedele alla linea della massima discrezione, ma il gossip continua ad alimentarsi attorno al numero uno del tennis mondiale. In passato Sinner - entrato nella classifica dei 50 sportivi più pagati al mondo - non ha nascosto la voglia di sposarsi e mettere su famiglia. “È bello trovare l’amore giusto. I migliori tennisti al mondo hanno tutti moglie e figli”. Insomma, chi vivrà, vedrà…