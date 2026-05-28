Roland Garros, Cobolli vola al terzo turno: solida vittoria in tre set contro Wu
Il primo italiano a qualificarsi per il terzo turno del Roland Garros è stato Flavio Cobolli, capace di sconfiggere in tre set il cinese Yibing Wu. Dopo il successo in tre set al debutto ai danni del connazionale Andrea Pellegrino, il ventiquattrenne romano si è imposto con altrettanta facilità ai danni del numero 92 del mondo: 6-4 6-4 6-4 in poco più di due ore di gioco. Cobolli aveva già sconfitto Wu nel 2026 nell'ATP 500 di Acapulco, a livello di quarti di finale, e si è regalato per il secondo anno di fila l'accesso al terzo turno dello Slam parigino. Dodici mesi fa fu battuto da Alexander Zverev, mentre stavolta aspetta il vincente dell'incontro Diaz Acosta-Tien. Flavio può infine festeggiare la ventesima vittoria in stagione: solamente Jannik Sinner (37) e Luciano Darderi (21) ne hanno ottenute di più tra gli italiani.
Il riassunto del match
Nel primo set c'è stato un solo game in cui il giocatore in risposta è riuscito a procurarsi delle chance di break: il quinto, in cui Cobolli ha strappato la battuta all'avversario e ottenuto il break decisivo per il 6-4 finale. Wu ha prontamente reagito, portandosi avanti 2-0 nella seconda frazione, tuttavia Flavio non è rimasto a guardare e ha "restituito il favore", ottenendo prima il contro break e poi andando in fuga 4-2. Nonostante il tentativo di ricucire il gap, il cinese ha dovuto arrendersi nuovamente per 6-4. La partita sembrava prossima alla sua conclusione quando Cobolli è volato sul 4-0 nel terzo set, ma Wu non ha mollato e ha saputo dimezzare lo svantaggio, recuperando uno dei due break di ritardo. Poco male per l'azzurro, il quale è salito in cattedra e ha definitivamente scritto la parola fine al match, chiudendo sempre 6-4.