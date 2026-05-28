Roland Garros, Cobolli vola al terzo turno: solida vittoria in tre set contro Wu

Il primo italiano a qualificarsi per il terzo turno del Roland Garros è stato Flavio Cobolli , capace di sconfiggere in tre set il cinese Yibing Wu. Dopo il successo in tre set al debutto ai danni del connazionale Andrea Pellegrino , il ventiquattrenne romano si è imposto con altrettanta facilità ai danni del numero 92 del mondo: 6-4 6-4 6-4 in poco più di due ore di gioco . Cobolli aveva già sconfitto Wu nel 2026 nell'ATP 500 di Acapulco, a livello di quarti di finale, e si è regalato per il secondo anno di fila l'accesso al terzo turno dello Slam parigino. Dodici mesi fa fu battuto da Alexander Zverev , mentre stavolta aspetta il vincente dell'incontro Diaz Acosta-Tien . Flavio può infine festeggiare la ventesima vittoria in stagione: solamente Jannik Sinner (37) e Luciano Darderi (21) ne hanno ottenute di più tra gli italiani.

Il riassunto del match

Nel primo set c'è stato un solo game in cui il giocatore in risposta è riuscito a procurarsi delle chance di break: il quinto, in cui Cobolli ha strappato la battuta all'avversario e ottenuto il break decisivo per il 6-4 finale. Wu ha prontamente reagito, portandosi avanti 2-0 nella seconda frazione, tuttavia Flavio non è rimasto a guardare e ha "restituito il favore", ottenendo prima il contro break e poi andando in fuga 4-2. Nonostante il tentativo di ricucire il gap, il cinese ha dovuto arrendersi nuovamente per 6-4. La partita sembrava prossima alla sua conclusione quando Cobolli è volato sul 4-0 nel terzo set, ma Wu non ha mollato e ha saputo dimezzare lo svantaggio, recuperando uno dei due break di ritardo. Poco male per l'azzurro, il quale è salito in cattedra e ha definitivamente scritto la parola fine al match, chiudendo sempre 6-4.