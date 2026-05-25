Cobolli-Pellegrino diretta Roland Garros: segui il derby italiano al primo turno. Tennis oggi LIVE

PARIGI (FRANCIA) - È il giorno del derby tutto italiano tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, valido per il primo turno del Roland Garros 2026. Il romano classe 2002, numero 14 del mondo, fa il suo esordio nello Slam parigino contro il 29enne pugliese, al debutto assoluto nel main draw di un torneo di tale calibro dopo aver entusiasmato tutti agli Internazionali d'Italia: in palio c'è la qualificazione al secondo turno. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
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Cobolli al Roland Garros: "Con Sinner non devo partire già sconfitto. Nessun sogno è precluso"
Le parole in conferenza stampa del romano, sorteggiato a Parigi dalla stessa parte di tabellone del numero uno al mondo. I DETTAGLI
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Dove vedere il derby Cobolli-Pellegrino in tv e streaming
Il derby azzurro
tra Flavio e Andrea
verrà trasmesso su Eurosport 2, oltre a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il Roland Garros
sarà inoltre visibile in streaming anche per gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels.
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Roland Garros, è il giorno del derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino: data e orario del match
Il derby tutto italiano tra Flavio e Andrea, valido per il primo turno del Roland Garros 2026, è in programma oggi - lunedì 25 maggio - come quarto match in programma sul Campo 14 dello Stade Roland Garros di Bois de Boulogne (Parigi) dopo l'incontro del singolare maschile De Minaur-Samuel e i due match del femminile, Maria-Mertens e Quevedo-Jeanjean. Si gioca non prima delle 16:30.
Campo 14, Stade Roland Garros - Parigi