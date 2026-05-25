Cobolli-Pellegrino diretta Roland Garros: segui il derby italiano al primo turno. Tennis oggi LIVE

PARIGI (FRANCIA) - È il giorno del derby tutto italiano tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino , valido per il primo turno del Roland Garros 2026 . Il romano classe 2002, numero 14 del mondo , fa il suo esordio nello Slam parigino contro il 29enne pugliese, al debutto assoluto nel main draw di un torneo di tale calibro dopo aver entusiasmato tutti agli Internazionali d'Italia : in palio c'è la qualificazione al secondo turno . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

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Cobolli al Roland Garros: "Con Sinner non devo partire già sconfitto. Nessun sogno è precluso"

Le parole in conferenza stampa del romano, sorteggiato a Parigi dalla stessa parte di tabellone del numero uno al mondo. I DETTAGLI

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Dove vedere il derby Cobolli-Pellegrino in tv e streaming

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Roland Garros, è il giorno del derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino: data e orario del match

Iltraverrà trasmesso su Eurosport 2, oltre a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Ilsarà inoltre visibile in streaming anche per gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels.

Il derby tutto italiano tra Flavio e Andrea, valido per il primo turno del Roland Garros 2026, è in programma oggi - lunedì 25 maggio - come quarto match in programma sul Campo 14 dello Stade Roland Garros di Bois de Boulogne (Parigi) dopo l'incontro del singolare maschile De Minaur-Samuel e i due match del femminile, Maria-Mertens e Quevedo-Jeanjean. Si gioca non prima delle 16:30.

Campo 14, Stade Roland Garros - Parigi