Ruud-Fonseca diretta Roland Garros: segui il match degli ottavi di finale.Tennis oggi LIVE

Non solo Zverev , ultimo grande favorito in un Roland Garros che ha già perso tanti designati protagonisti e che inaugura la seconda settimana del torneo con gli ottavi di finale . Il match più atteso della domenica è infatti quello tra Casper Ruud , già finalista a Parigi, e il golden-boy brasiliano Joao Fonseca , 'carnefice' di Djokovic dopo una maratona da oltre cinque ore . Il norvegese ha una grande occasione di arrivare fino in fondo, il carioca la consapevolezza di vivere una favola. Segui la diretta dell'incontro e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

20:37

Fonseca subito bene: 0-1

Errore di dritto per Fonseca e 15-0 Ruud, ma il norvegese replica subito con un rovescio lungo che vale il 15-15. Splendido poi il lungolinea di Ruud per il 15-30. Il brasiliano reagisce con un dritto incrociato potentissimo: è subito battaglia sul Philippe-Chatrier. Fonseca sbaglia ancora con il dritto, giudicato fuori dopo la verifica del giudice di linea, ma si riscatta immediatamente con una splendida accelerazione di dritto che lo porta sul 40-30. A chiudere il game ci pensa poi una comoda volée.

20:32

Inizia Ruud-Fonseca

Parte il match con Fonseca al servizio.

20:23

Inizia il riscaldamento

Ci siamo, giocatori entrati in campo. Parte il riscaldamento e poi il via al match. Tanti brasiliani sugli spalti, tutti per Fonseca.

20:14

Giocatori tra poco in campo

Il match è in programma sul Chatrier alle 20:15. A momenti i giocatori si presenteranno in campo per il riscaldamento.

20:05

L’altro match della serata

Si gioca anche sul campo Lenglen con la sfida tra Mensik e Rublev.

19:49

Fonseca sogna

Il giovane brasiliano, appena 19enne, è uno dei migliori talenti del circuito. Occupa al momento la posizione numero 30 del ranking. Vuole regalarsi un grande Roland Garros. Già aver battuto Nole Djokovic vale una foto con cornice.

19:39

I precedenti

I due tennisti non si sono mai affrontati nel circuito maggiore, rendendo quello del Roland Garros il loro primo confronto in carriera. Un incrocio inedito che aggiunge ulteriore fascino a una sfida tra due giocatori appartenenti a generazioni diverse ma accomunati dall'obiettivo di proseguire il proprio cammino nel torneo parigino.

19:30

Come arrivano i giocatori

Casper Ruud e João Fonseca arrivano a questo confronto dopo due successi ottenuti in rimonta. Il brasiliano ha conquistato l'accesso al match superando Novak Djokovic dopo una battaglia combattuta, mentre il norvegese ha avuto la meglio su Tommy Paul, recuperando uno svantaggio e imponendosi al quinto set.

19:15

Ruud-Fonseca, sfida tra 'maratoneti'

La sfida Ruud-Fonseca rappresenta il piatto forte di giornata a Parigi: l'ottavo di finale del Philippe Chatrier mette infatti di fronte due giocatori capaci di incendiare il pubblico parigino nel turno precedente, con due vittorie ottenute rimontando due set ai rispettivi rivali, in capo a partite durate ore e che hanno appassionato i tifosi sugli spalti: quella del norvegese sull'americano Paul e del talentino brasiliano su Djokovic.

Court 'Philippe-Chatrier', Stade Roland Garros - Parigi (Francia)