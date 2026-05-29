Fonseca-Djokovic diretta Roland Garros: segui il match al terzo turno. Tennis oggi LIVE

PARIGI (FRANCIA) - Sfida generazionale al terzo turno del Roland Garros 2026 : nella suggestiva cornice del ' Philippe-Chatrier ' si sfidano il 19enne brasiliano Joao Fonseca e Novak Djokovic , leggenda senza tempo e vincitore di tre edizioni dello Slam francese (2016, 2021 e 2023) . Il classe 2006 di Rio de Janeiro , n.30 del mondo e 28° giocatore del seeding, è reduce dal clamoroso successo in rimonta - dopo cinque set - contro il croato Prizmic mentre Nole , n.4 del ranking Atp e terzo favorito del tabellone, ha regolato in quattro parziali il francese Royer . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

16:01

+++ Inizia Fonseca-Djokovic +++

Al via la sfida del terzo turno tra il brasiliano e il serbo: si parte sul Centrale con Joao al servizio.

15:56

Fonseca e Djokovic in campo

Joao e Novak fanno il loro ingresso sul 'Philippe-Chatrier', accolti dagli applausi del pubblico.

15:45

Djokovic sfida ancora Sabalenka al Roland Garros: il nuovo balletto è ispirato a Michael Jackson

Il tennista serbo si esibisce in una danza scatenata al termine della gara con Royer e rilancia il duello con la bielorussa: "Questa non si batte". LEGGI TUTTO

15:35

Andreeva supera Bouzkova sul 'Philippe-Chatrier': ora tocca a Djokovic

La tennista russa supera in due set la ceca sul Centrale dello Stade Roland Garros. Tra pochi minuti tocca a Novak Djokovic e Joao Fonseca.

15:30

Roland Garros, il monterpremi

PRIMO TURNO – €87.000

SECONDO TURNO – €130.000

TERZO TURNO – €187.000

OTTAVI DI FINALE – €285.000

QUARTI DI FINALE – €470.000

SEMIFINALE – €750.000

FINALE – €1.400.000

VINCITORE – €2.800.000

15:20

I precedenti tra Djokovic e Fonseca

Quello odierno a Parigi sarà il primo confronto diretto tra Joao e Novak che non si sono mai sfidati prima d'ora.

15:10

Dove vedere Fonseca-Djokovic in tv e in streaming

La sfida del terzo turno tra Joao e Novak, così come tutti gli incontri del Roland Garros, è visibile in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.

15:00

Fonseca-Djokovic, Roland Garros 2026: data e orario del match

La sfida tra il fuoriclasse serbo e il giovane talento brasiliano, valida per il terzo turno dello Slam francese, è in programma oggi - venerdì 29 maggio - come terzo match di giornata sul prestigioso Court 'Philippe-Chatrier' dopo il derby polacco Linette-Swiatek e Andreeva-Bouzkova. Inizio della partita previsto non prima delle 16.

Court 'Philippe-Chatrier', Stade Roland Garros - Parigi (Francia)