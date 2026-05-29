Fonseca-Djokovic diretta Roland Garros: segui il match al terzo turno. Tennis oggi LIVE
PARIGI (FRANCIA) - Sfida generazionale al terzo turno del Roland Garros 2026: nella suggestiva cornice del 'Philippe-Chatrier' si sfidano il 19enne brasiliano Joao Fonseca e Novak Djokovic, leggenda senza tempo e vincitore di tre edizioni dello Slam francese (2016, 2021 e 2023). Il classe 2006 di Rio de Janeiro, n.30 del mondo e 28° giocatore del seeding, è reduce dal clamoroso successo in rimonta - dopo cinque set - contro il croato Prizmic mentre Nole, n.4 del ranking Atp e terzo favorito del tabellone, ha regolato in quattro parziali il francese Royer. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
16:01
+++ Inizia Fonseca-Djokovic +++
Al via la sfida del terzo turno tra il brasiliano e il serbo: si parte sul Centrale con Joao al servizio.
15:56
Fonseca e Djokovic in campo
Joao e Novak fanno il loro ingresso sul 'Philippe-Chatrier', accolti dagli applausi del pubblico.
15:45
Djokovic sfida ancora Sabalenka al Roland Garros: il nuovo balletto è ispirato a Michael Jackson
Il tennista serbo si esibisce in una danza scatenata al termine della gara con Royer e rilancia il duello con la bielorussa: "Questa non si batte". LEGGI TUTTO
15:35
Andreeva supera Bouzkova sul 'Philippe-Chatrier': ora tocca a Djokovic
La tennista russa supera in due set la ceca sul Centrale dello Stade Roland Garros. Tra pochi minuti tocca a Novak Djokovic e Joao Fonseca.
15:30
Roland Garros, il monterpremi
PRIMO TURNO – €87.000
SECONDO TURNO – €130.000
TERZO TURNO – €187.000
OTTAVI DI FINALE – €285.000
QUARTI DI FINALE – €470.000
SEMIFINALE – €750.000
FINALE – €1.400.000
VINCITORE – €2.800.000
15:20
I precedenti tra Djokovic e Fonseca
Quello odierno a Parigi sarà il primo confronto diretto tra Joao e Novak che non si sono mai sfidati prima d'ora.
15:10
Dove vedere Fonseca-Djokovic in tv e in streaming
La sfida del terzo turno tra Joao e Novak, così come tutti gli incontri del Roland Garros, è visibile in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.
15:00
Fonseca-Djokovic, Roland Garros 2026: data e orario del match
La sfida tra il fuoriclasse serbo e il giovane talento brasiliano, valida per il terzo turno dello Slam francese, è in programma oggi - venerdì 29 maggio - come terzo match di giornata sul prestigioso Court 'Philippe-Chatrier' dopo il derby polacco Linette-Swiatek e Andreeva-Bouzkova. Inizio della partita previsto non prima delle 16.