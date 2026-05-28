Djokovic sfida ancora Sabalenka al Roland Garros: il nuovo balletto è ispirato a Michael Jackson

Novak Djokovic rilancia la sfida ad Aryna Sabalenka. La bielorussa, numero uno della classifica Wta, dopo una gara vinta al Roland Garros, si è esibita in un balletto all'interno degli spogliatoi, rivolgendosi al tennista serbo: "Nole, cosa ne pensi?", ha detto dopo l'esibizione.

Il botta e risposta tra Djokovic e Sabalenka

La risposta di Novak Djokovic non si è fatta attendere. Al termine della sfida contro il francese Valentin Royer, vinta in quattro set con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-7 (7-9), 6-3, il numero quattro del mondo si è dedicato al duello con l'amica Aryna Sabalenka. Il serbo e la bielorussa, numero 1 del tennis femminile, si contendono il titolo di miglior ballerino del torneo.

Djokovic in versione Michael Jackson

Djokovic si è esibito in un moonwalk, ispirato al celebre brano Billie Jean di Michael Jackson. "Questo non si batte", ha detto il tennista serbo dopo la sua esibizione. Ora non resta che attendere la risposta di Sabalenka al termine della prossima sfida.