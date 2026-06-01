Cobolli-Svajda diretta Roland Garros, segui l'ottavo di finale di Flavio. Tennis LIVE

Flavio Cobolli darà il via alle danze in una giornata parigina a tinte azzurre. Tre gli italiani in gara oggi, tutti a caccia di un posto al sole nei quarti di finale dello Slam sul rosso del Roland Garros. Un'occasione molto ghiotta per un gruppo orfano del portabandiera Sinner ma capace di sorprendere in positivo tutti gli addetti ai lavori. Il primo della comitiva a scendere in campo sarà il romano Flavio Cobolli che aprirà il programma dello Chatrier alle ore 11, ancora una volta contro un americano. Dopo il dominio su Learner Tien, dall’altra parte della rete ci sarà Zach Svajda, una delle tante sorprese di questo torneo. L'azzurro il giocatore che ha trascorso meno tempo in campo tra quelli ancora in corsa ed è anche l’unico a non aver ancora ceduto un set. Cobolli è inoltre la terza testa di serie più alta ancora in gara dopo Zverev e Auger-Aliassime. Segui la partita insieme a noi con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.