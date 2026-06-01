Cobolli-Svajda diretta Roland Garros, segui l'ottavo di finale di Flavio. Tennis LIVE
Flavio Cobolli darà il via alle danze in una giornata parigina a tinte azzurre. Tre gli italiani in gara oggi, tutti a caccia di un posto al sole nei quarti di finale dello Slam sul rosso del Roland Garros. Un'occasione molto ghiotta per un gruppo orfano del portabandiera Sinner ma capace di sorprendere in positivo tutti gli addetti ai lavori. Il primo della comitiva a scendere in campo sarà il romano Flavio Cobolli che aprirà il programma dello Chatrier alle ore 11, ancora una volta contro un americano. Dopo il dominio su Learner Tien, dall’altra parte della rete ci sarà Zach Svajda, una delle tante sorprese di questo torneo. L'azzurro il giocatore che ha trascorso meno tempo in campo tra quelli ancora in corsa ed è anche l’unico a non aver ancora ceduto un set. Cobolli è inoltre la terza testa di serie più alta ancora in gara dopo Zverev e Auger-Aliassime. Segui la partita insieme a noi con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
11:59
Svajda-Cobolli 1-0
Comincia bene l'americano tenendo il servizio senza soffrire
11:53
Cobolli vince il primo set 6-2
Il tennista romano tiene il servizio (ai vantaggi) e conquista il primo set di questa partita
11:46
Svajda-Cobolli 2-5: un altro break conquistato dall'azzurro!
Game combattutissimo con Flavio che alla quinta palla break riesce a conquistare un altro break: il primo set è ormai quasi in cassaforte
11:36
Svajda-Cobolli 2-4
Cobolli tiene ancora il proprio turno di battuta e allunga ancora in questo primo set grazie al break conquistato in precedenza
11:30
Svajda-Cobolli 2-3
L'americano sfrutta un paio di errori dell'avversario e si avvicina nuovamente nel punteggio
11:29
Svajda-Cobolli 1-3
Flavio da urlo, tiene con grande autorità anche questo turno di servizio. Per il momento il tennista romano sembra in controllo pressoché totale del match
11:23
Svajda-Cobolli 1-2: break per Flavio!
L'azzurro strappa il servizio all'americano che, sul 15-15, è scivolato violentemente contro i cartelloni pubblicitari procurandosi un infortunio al gomito. Al termine del game Svajda ha chiesto l'intervento del fisioterapista
11:17
Svajda-Cobolli 1-1
Il tennista romano tiene il suo primo turno di battuta senza problemi lasciando solo un 15 all'avversario
11:13
Svajda-Cobolli 1-0
Flavio parte bene portandosi avanti sul 30-0, poi subisce la rimonta dell'americano per colpa di qualche errore di troppo
11:09
Si comincia con Svajda al servizio
Comincia l'ottavo di finale con l'americano al servizio
11:06
I giocatori in campo per il riscaldamento
Cobolli e Svajda hanno fatto il loro ingresso in campo accolti dagli applausi dei tifosi. Ora il riscaldamento e poi il via a questo ottavo di finale
10:49
Cobolli e gli altri italiani tutti in campo nel pomeriggio
Cobolli, Berrettini e Arnaldi giocheranno tutti nella sessione diurna. Una scelta degli organizzatori che li penalizza visto il caldo torrido di questi giorni a Parigi
10:30
C'è un solo precedente
I due tennisti che apriranno il programma odierno del Roland Garros si sono affrontati in un solo precedente, vinto dall'azzurro negli ottavi dell'Atp di Delray Beach