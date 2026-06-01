Serena Williams torna in campo a 44 anni: giocherà il Queens

I numeri di Serena Williams

Serena Williams, che in carriera ha vinto 73 tornei in singolare, di cui 23 Slam, non ha mai annunciato ufficialmente il proprio ritiro, ma sono trascorsi più di tre anni dal suo ultimo incontro. La sua ultima gara ufficiale risale infatti al 2022, quando disputò gli Us Open e affrontò l'australiana Ajla Tomljanovic. Non è stato ancora ufficializzato il nome della sua compagna di doppio, ma dovrebbe giocare con la canadese Victoria Mboko.

Serena Williams: "Il luogo perfetto per tornare"

"Il Queen's Club mi sembra il luogo perfetto per iniziare questo nuovo capitolo - le parole di Serena Williams - L'erba mi ha regalato alcuni dei momenti più significativi della mia carriera e sono entusiasta di tornare a competere su uno dei palcoscenici più iconici di questo sport", ha dichiarato l'ex numero uno del mondo. "Serena Williams è una delle più grandi atlete che il mondo abbia mai visto e siamo felicissimi che abbia scelto di tornare al tennis proprio agli HSBC Championships - esulta la direttrice del torneo, Laura Robson - Il tennis femminile è tornato storicamente al Queen's Club lo scorso anno e ora un'icona di questo sport torna in campo in una sede così prestigiosa: è qualcosa di estremamente entusiasmante sia per il torneo sia per i tifosi".