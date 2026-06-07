Quante posizioni guadagna Cobolli: la nuova classifica ATP

L'appuntamento con il primo titolo Slam è rinviato per Flavio Cobolli, sconfitto nella finale del Roland-Garros da Alexander Zverev. L'azzurro ha tenuto testa all'avversario e, ad eccezione del primo set, non ha accusato particolarmente la tensione della sua prima finale in carriera in un Major. Tuttavia a spuntarla, dopo una lotta di cinque set, è stato il tedesco, capace di mettere le mani sul tanto atteso primo Slam. Il bilancio del torneo rimane comunque ampiamente positivo per Cobolli e rappresenta un punto di partenza. Inoltre, potrà trarne i benefici a livello di ranking già nei prossimi tornei sull'erba.