Atp Stoccarda, Bellucci vola ai quarti di finale: Hanfmann ko in tre set

Atp Stoccarda, il possibile avversario di Bellucci ai quarti

Il prossimo avversario per Mattia sarà il vincente del match tra lo spagnolo Martin Landaluce, numero 20 del mondo, e lo statunitense Taylor Fritz, numero 9 Atp e seconda testa di serie del tabellone.

Bellucci: "Felice per la vittoria. Landaluce o Fritz? Ecco chi preferisco"

"Sono molto contento di questa vittoria, e credo di aver giocato meglio rispetto all'esordio", sottolinea l'azzurro nel post-partita. "Yannick ha giocato un gran secondo set, è salito di livello, ma sono rimasto composto in avvio di terzo set e questo mi rende felice per questo successo. Landaluce o Fritz al prossimo turno? Preferirei non affrontare nessuno dei due", scherza Mattia. "Landaluce mi ha battuto a Roma e Fritz è un gran giocatore. Io proverò a concentrarmi su me stesso e a fare del mio meglio. Sono contento di quanto fatto durante la settimana, continuerò a rincorrere ogni palla e a colpire forte per provare a metter loro un po' di pressione", conclude l'azzurro.