Atp Stoccarda, Bellucci vola ai quarti di finale: Hanfmann ko in tre set
STOCCARDA (GERMANIA) - Mattia Bellucci vola ai quarti di finale del 'Boss Open', torneo Atp 250 in corso sull'erba del 'Tennisclub Weissenhof' di Stoccarda, in Germania. Il 25enne di Busto Arsizio, numero 78 del mondo, si è imposto in tre set sul tedesco Yannick Hanfmann (n. 59 Atp, condizionato da un problema alla schiena) con il punteggio di 7-5, 6-7 (4), 6-2 dopo due ore e mezza di battaglia.
Atp Stoccarda, il possibile avversario di Bellucci ai quarti
Il prossimo avversario per Mattia sarà il vincente del match tra lo spagnolo Martin Landaluce, numero 20 del mondo, e lo statunitense Taylor Fritz, numero 9 Atp e seconda testa di serie del tabellone.
Bellucci: "Felice per la vittoria. Landaluce o Fritz? Ecco chi preferisco"
"Sono molto contento di questa vittoria, e credo di aver giocato meglio rispetto all'esordio", sottolinea l'azzurro nel post-partita. "Yannick ha giocato un gran secondo set, è salito di livello, ma sono rimasto composto in avvio di terzo set e questo mi rende felice per questo successo. Landaluce o Fritz al prossimo turno? Preferirei non affrontare nessuno dei due", scherza Mattia. "Landaluce mi ha battuto a Roma e Fritz è un gran giocatore. Io proverò a concentrarmi su me stesso e a fare del mio meglio. Sono contento di quanto fatto durante la settimana, continuerò a rincorrere ogni palla e a colpire forte per provare a metter loro un po' di pressione", conclude l'azzurro.