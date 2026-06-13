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Bellucci parte bene nelle qualificazioni ad Halle: superato il primo turno

Reduce dai quarti nell'ATP 250 di Stoccarda, l'azzurro si conferma a suo agio su una superficie come l'erba e mette nel mirino il main draw
2 min
Tagsmattia bellucciAtp Halle

Giornata molto positiva per i colori azzurri nell'ATP 500 di Halle, prestigioso torneo scattato sabato con le qualificazioni. Dopo il successo in due set di Lorenzo Sonego, anche Mattia Bellucci si è qualificato per il turno decisivo. Ventiquattro ore dopo la sconfitta di misura contro un top 10 come Taylor Fritz nei quarti del torneo di Stoccarda, sempre in Germania il tennista di Busto Arsizio è tornato alla vittoria. Battuto con un comodo 6-4 6-3 il kazako Mikhail Kukushkin, numero 303 del mondo che proprio in questi giorni ha annunciato che a fine stagione si ritirerà. Ben quattro i break messi a segno da Mattia - un'enormità per un match su erba -, capace di archiviare la pratica in un'ora e 20 minuti e di avvicinarsi al tabellone principale.

Bellucci attende Bolt

L'avversario dell'italiano nel turno decisivo delle qualificazioni sarà Alex Bolt. Si tratta di un tennista australiano numero 157 del ranking che all'esordio ha rischiato grosso contro la giovane wild card Jamie Mackenzie, salvandosi solo al tie-break del terzo parziale dopo due ore di gioco. Pur non avendo mai debuttato in top 100 a 33 anni, sull'erba è un avversario molto insidioso. Basti pensare che ha vinto un Challenger (Nottingham 2021), due titoli ITF e soprattutto ha superato ben tre volte le qualificazioni a Wimbledon, vincendo anche un match nel main draw nel 2021. 1-1 i precedenti tra i due, ma il più recente non lascia ben sperare per Bellucci. Proprio sull'erba di Birmingham, due settimane fa, Bolt si è imposto per 6-3 6-0.

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