Cerundolo e il bellissimo messaggio rivolto al papà in tribuna dopo la vittoria al Queen's
Il quinto titolo ATP in carriera è anche il più prestigioso per Francisco Cerundolo, capace di laurearsi campione nello storico torneo del Queen's. Per l'argentino si tratta del primo ATP 500, ma non del primo trionfo su erba dato che già nel 2023 aveva sollevato il trofeo a Eastbourne, curiosamente sempre in finale contro lo statunitense Tommy Paul e sempre in tre set. 6-7 6-4 6-3 il punteggio in favore di Cerundolo, che ha impiegato quasi tre ore per imporsi e insieme all'avversario ha dato vita alla finale più lunga della storia del torneo. Grazie a questa vittoria, Francisco guadagna 6 posizioni nel ranking e si porta a ridosso della top 20. Ma potrà festeggiare anche per un altro motivo, che ha prontamente specificato durante la cerimonia di premiazione.
Il bel messaggio di Cerundolo
"Oggi in Argentina è la festa del papà, quindi questo è per lui" ha dichiarato con il microfono in mano Francisco, indicando suo padre Toto presente sugli spalti e scatenando gli applausi del pubblico. Dopo il titolo conquistato a febbraio in quel di Buenos Aires, a casa sua, anche stavolta Cerundolo ha potuto contare su un po' di sano tifo albiceleste in tribuna. "Voglio ringraziare la mia famiglia, mia mamma e mio padre. Sono arrivati per gli ultimi 2 game dall'Argentina - ha spiegato - È la prima volta che mio padre prende un volo e riesce a vedermi giocare fuori dall'Argentina, perciò voglio fargli i complimenti".