Cerundolo e il bellissimo messaggio rivolto al papà in tribuna dopo la vittoria al Queen's

Il quinto titolo ATP in carriera è anche il più prestigioso per Francisco Cerundolo , capace di laurearsi campione nello storico torneo del Queen's . Per l'argentino si tratta del primo ATP 500, ma non del primo trionfo su erba dato che già nel 2023 aveva sollevato il trofeo a Eastbourne, curiosamente sempre in finale contro lo statunitense Tommy Paul e sempre in tre set. 6-7 6-4 6-3 il punteggio in favore di Cerundolo , che ha impiegato quasi tre ore per imporsi e insieme all'avversario ha dato vita alla finale più lunga della storia del torneo. Grazie a questa vittoria, Francisco guadagna 6 posizioni nel ranking e si porta a ridosso della top 20 . Ma potrà festeggiare anche per un altro motivo, che ha prontamente specificato durante la cerimonia di premiazione.

Il bel messaggio di Cerundolo

"Oggi in Argentina è la festa del papà, quindi questo è per lui" ha dichiarato con il microfono in mano Francisco, indicando suo padre Toto presente sugli spalti e scatenando gli applausi del pubblico. Dopo il titolo conquistato a febbraio in quel di Buenos Aires, a casa sua, anche stavolta Cerundolo ha potuto contare su un po' di sano tifo albiceleste in tribuna. "Voglio ringraziare la mia famiglia, mia mamma e mio padre. Sono arrivati per gli ultimi 2 game dall'Argentina - ha spiegato - È la prima volta che mio padre prende un volo e riesce a vedermi giocare fuori dall'Argentina, perciò voglio fargli i complimenti".