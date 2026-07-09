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Alcaraz, il calvario continua: salterà anche Montreal

Slitta ancora il rientro dello spagnolo, che sperava di tornare in campo nel Masters 1000 canadese
2 min
TagsAlcarazMontrealsinner

Mentre Sinner avanza a Wimbledon, testando sul campo le sue condizioni dopo lo spavento del Roland Garros, si interrompe la rincorsa di Carlos Alcaraz, che pareva finalmente vicino al rientro e che invece dovrà ancora aspettare. Già, perché a fare sensazioni oggi è stata l'assenza del nome dello spagnolo nella entry list del Masters 1000 di Montreal, in programma ai primi d'agosto, che avrebbe dovuto essere il trampolino dell'ex numero 1 del Mondo per presentarsi in condizioni decenti a fine mese, per difendere il titolo agli Us Open.

 

 

Delusione Alcaraz, manca l'ok dei medici

Proprio domani, venerdì 10 luglio, il campione murciano dovrà sottoporsi ad una visita di controllo per verificare le condizioni del polso destro ed ottenere, finalmente, l'ok per tornare ad allenarsi a pieno regime. Questa la spiegazione fornita dallo staff di Alcaraz, che farà comunque di tutto per recuperare in vista dell'ultimo Slam della stagione.

 

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