Alcaraz, il calvario continua: salterà anche Montreal

Mentre Sinner avanza a Wimbledon, testando sul campo le sue condizioni dopo lo spavento del Roland Garros, si interrompe la rincorsa di Carlos Alcaraz, che pareva finalmente vicino al rientro e che invece dovrà ancora aspettare. Già, perché a fare sensazioni oggi è stata l'assenza del nome dello spagnolo nella entry list del Masters 1000 di Montreal, in programma ai primi d'agosto, che avrebbe dovuto essere il trampolino dell'ex numero 1 del Mondo per presentarsi in condizioni decenti a fine mese, per difendere il titolo agli Us Open.