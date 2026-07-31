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Wta Washington, Cocciaretto eliminata: Osaka vola in semifinale
Elisabetta saluta il torneo statunitense ai quarti di finale, battuta in tre set dalla giapponese dopo due ore e 16' di battaglia
WASHINGTON (STATI UNITI) - Termina ai quarti di finale l'avventura di Elisabetta Cocciaretto al 'Mubadala Citi DC Open' (WTA 500 - montepremi 1.637.982 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park (combined con un ATP 500) a Washington, la capitale degli Stati Uniti. La 25enne di Fermo, n.71 del ranking, saluta il torneo americano, battuta da Naomi Osaka, numero 13 del mondo e terza testa di serie del tabellone: la giocatrice giapponese, classe 1997, si è imposta in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3 dopo due ore e 15' di battaglia.
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