Alcaraz, svelato il mistero della "N": ora ha scritto "Tudum". Sinner non c'entra

Un altro messaggio in codice di Alcaraz. Dopo la “N” sulla telecamera, il tennista spagnolo ha scritto “Tudum” con il pennarello rosso al termine della vittoria con Marozsan in due set agli ottavi di finale a Indian Wells. E se tre indizi fanno una prova, due bastano per formulare un’ipotesi molto credibile. Tudum è il sito partner di Netflix, dove si possono trovare interviste esclusive, contenuti dietro le quinte, video extra e non solo. Al momento il servizio è disponibile solo in inglese.

Quindi basta collegare i puntini per capire che la “N” con il messaggio "See you soon" stava per Netflix. Alcaraz poi ha fatto un post sui social con il messaggio: “Tudum! Stay tuned”. È quindi chiaramente un’operazione pubblicitaria. Carlos è stato protagonista del grandissimo evento a Las Vegas con Nadal. Una partita di esibizione trasmessa in diretta in streaming sulla nota piattaforma tv. Ora è probabile che ci saranno importanti novità, sempre con lo spagnolo protagonista. "Stay tuned!"

Le varie ipotesi sulla "N" e il collegamento con Sinner Sul messaggio con la “N” c’erano le ipotesi più disparate. Chi pensava a un messaggio di incoraggiamento per Nadal, costretto al ritiro e chi ci aveva visto un riferimento a Djokovic (Novak). In quest’ultimo caso il riferimento portava anche a Sinner: la “N” infatti poteva essere vista come un appuntamento in finale a Djokovic, il che significava considerare già vinta l’eventuale semifinale con Jannik. Niente di tutto questo, Alcaraz è stato bravo a depistare tutto. La verità sta venendo a galla.

