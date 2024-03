Alcaraz, messaggio criptico sulla telecamera: può centrare Sinner

C'è un alone di mistero attorno alla dedica scritta sulla telecamera da Carlos Alcaraz dopo la vittoria su Felix Auger-Aliassime a Indian Wells e il passaggio agli ottavi di finale. La frase è criptica perché con il pennarello lo spagnolo ha prima impresso una "N" e poi un "See you soon" ("Ci vediamo presto"). Un messaggio in codice rivolto a chi? Alcuni pensano a Nole Djokovic, altri a Rafa Nadal, altri a Jannik Sinner tra le righe.