Sinner e la frase che non ti aspetti: "Sugli sci avevo paura, adesso invece..."

Jannik Sinner parla in conferenza a Indian Wells e dimostra ancora una volta la sua maturità. Prima della sfida con Shelton agli ottavi, Sinner ha spiegato che momento sta vivendo: "Cosa è cambiato rispetto al passato? Beh, in primo luogo bisogna ascoltare ciò che ti consigliano i tuoi coach e io lo faccio ogni volta. Poi è molto importante il proprio istinto in campo, ognuno fa quello che si sente e posso dire che in questo momento sto giocando con grande fiducia. Dall'altro lato sto molto attento, sono consapevole che la sfida può cambiare subito, anche nel secondo set ho rischiato di dover ripartire daccapo e quindi si tratta di fare sempre attenzione". Parlando del campo Sinner ha detto: "Rispetto all'Australia la palla rimbalza di più e devi adattarti. Poi dipende se si gioca in serale o in diurna e ogni volta cambia tanto. È tutta una situazione di adattarsi, se hai particolari rotazioni il campo funziona bene, è meglio che essere piatti. La mia più grande qualità? Ho rispetto per chiunque, ma non ho paura di affrontarli. Questa per me è una qualità, soprattutto quando giochi i punti importanti e a me piace giocarli. Non vedo l'ora di vedere cosa fa il mio avversario e questo è importante".