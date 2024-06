Alcaraz eliminato da Draper al Queen's: sorpasso di Djokovic nel ranking

Carlos Alcaraz non ha iniziato lo swing sull'erba nel migliore dei modi o, quantomeno, non con l'esito che attendeva. Lo spagnolo, infatti, si è fermato al secondo turno dell' Atp del Queen's 2024 , cedendo in due set al britannico Jack Draper per 7-6(3), 6-3 ; si tratta di un'uscita di scena dolorosissima per Alcaraz, in quanto difendeva il massimo dei punti possibili da campione in carica del Torneo della Regina. La vittoria del detentore dell'Atp di Stoccarda emana quindi un verdetto spiacevole per l'iberico: adesso occupa l'ultimo gradino del podio nel ranking.

La sconfitta di Alcaraz e il sorpasso di Djokovic

La resa in due set di Alcaraz contro Draper, sull'erba londinese, è un segnale poco allarmante in vista di Wimbledon considerando le qualità dell'avversario, ma rappresenta una news 'antipatica' in ottica classifica Atp. Con questo risultato e i conseguenti punti persi, infatti, lo spagnolo ha perso una posizione: soprasso senza giocare di Novak Djokovic, attualmente alle prese con l'infortunio al ginocchio procurato al Roland Garros, con il serbo in seconda piazza del ranking e l'iberico inevitabilmente terzo. Da lunedì 24 giugno, per via ufficiale, le teste di serie a Wimbledon saranno in quest'ordine: Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, qualora ovviamente il pluricampione Slam di Belgrado riuscisse a rientrare in tempo per i Championships. La sconfitta di Alcaraz contro Draper, inoltre, diminuisce il rammarico degli appassionati italiani per la sconfitta in finale a Stoccarda di Berrettini e certifica la bontà del tennis sul verde del britannico.