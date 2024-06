Djokovic, annuncio a sorpresa sulle Olimpiadi

Semaforo verde per Novak Djokovic. Nole sarà nel tabellone del torneo che mette in palio le medaglie alle Olimpiadi estive di Parigi. L'annuncio è stato dato dall'alto, dal comitato olimpico della Serbia. "Novak Djokovic e Dusan Lajovic hanno soddisfatto le condizioni secondo la classifica Atp e hanno confermato la loro partecipazione ai Giochi olimpici estivi di Parigi 2024", si legge sul sito ufficiale.

Djokovic presente alle Olimpiadi

L'ex numero 1 al mondo, scavalcato in classifica da Sinner, viene dall'operazione al menisco del ginocchio destro dopo l'infortunio subito al Roland Garros, ma non ha dato tempistiche per il suo ritorno in campo. Da tempo afferma che darà priorità alle Olimpiadi di Parigi nella sua agenda. "Le Olimpiadi di Parigi sono molto importanti. Le Olimpiadi sono sempre state una priorità per me", ha detto senza giri di parole Djokovic nel recente passato.