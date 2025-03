Alcaraz, figuraccia a Miami. Eliminato, i media spagnoli durissimi: "Favore del secolo a Sinner"

Crisi nera, nerissima, per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo fa una brutta figura a Miami venendo eliminato al primo turno dal belga Goffin , 34 anni, non esattamente tra i primi al mondo. Lo è lo spagnolo (numero 3) che però non potrà più tentare di scavalcare Sinner prima di Roma dopo la brutta figura in Florida. Durissimi i giornali spagnoli on line, con il Mundo Deportivo che titola: "Il favore del secolo a Sinner". Alcaraz, che ormai da settimane sembra l'ombra di se stesso (fisicamente e tecnicamente, con colpi che non gli riescono più e una muscolatura che appare diversa rispetto al solito) è stato sconfitto in poco più di due ore con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 dal numero 55 del mondo, un passato nella Top Ten, bravo professionista ma nulla di più.

Alcaraz ultime news, ko a Miami e cosa cambia nella classifica Atp per Sinner

Anche quando ha vinto il set, Carlitos non è mai sembrato davvero reattivo. Sempre nervoso, mai a suo agio, per i media spagnoli il suo è un: "Disastro totale". Con il flop di Miami ha perso altri 190 punti ed è a quota 6720: se anche dovesse vincere Montecarlo, Madrid e Barcellona non arriverebbe ai punti di Sinner (10330), ma viste le sue condizioni sembra difficile anche solo immaginarlo in semifinale in questi tornei sulla terra rossa. Solo Zverev, che debutta oggi contro l’inglese Fearnley, può ambire al numero uno di Jannik, a questo punto. "Dopo questo fiasco - scrive il Mundo Deportivo - è chiaro che Alcaraz ha fatto a Sinner, con enorme dispiacere, il favore del secolo". Per As, invece, è allarme: "Alcaraz ormai non riesce più a rialzarsi".