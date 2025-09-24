Alcaraz non scappa: "Non ho scelto Tokyo per evitare Sinner, anzi..."

TOKYO (GIAPPONE) - Prosegue il duello a distanza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'azzurro sarà impegnato a Pechino contro il croato Cilic, Carlos esordirà invece a Tokyo con l'argentino Baez. Proprio dalla Capitale giapponese, il numero uno al mondo ha presentato in conferenza stampa la sfida d'esordio con il n.42 Atp senza perdere di vista la sfida totale con Jannik.
Alcaraz: "Mi sento un passo avanti rispetto a Sinner ma Jannik va alla grande"
Nel media day di Tokyo, il campione spagnolo ha affermato di sentirsi "ancora un passo avanti" rispetto a Sinner ma è consapevole che questo aspetto "cambierà presto. Cambierà qualcosa rispetto all'ultima partita. È la stessa cosa che ho fatto io quando ho perso contro di lui un paio di volte", sottolinea il classe 2003 di El Palmar. "Ho cercato di essere un giocatore migliore. La prossima volta che lo affronterò, mi aspetto che lui faccia lo stesso, cambiando un po' di cose solo per essere pronto. Devo essere concentrato e pronto ai cambiamenti. Cercherò di superare questi cambiamenti e di essere pronto per questa rivalità. Credo che le cose stiano migliorando per me e per il tennis. Vedremo in futuro quante volte giocherò contro di lui e in quali circostanze ci troveremo. Ma penso che al momento stia andando alla grande".
Alcaraz: "Io a Tokyo per evitare Sinner? No, mi piace giocare contro Jannik"
"Io a Tokyo per evitare Jannik, impegnato a Pechino? Non è un sollievo per me evitare Sinner ad essere onesti, a me piace giocare contro di lui", spiega ancora Alcaraz in conferenza stampa. "Lui mi obbliga ad aumentare il mio livello e mi aiuta a diventare un giocatore migliore, e amo questo. Ho scelto di giocare a Tokyo, in un posto diverso, perché non sono mai stato qui e avevo voglia di giocare in un posto diverso. Inoltre, mi sembra una buona cosa giocare contro altri giocatori e mischiare un po’ i tornei”.
"Diventare il migliore giocatore di sempre? In questo momento non ci penso"
"È qualcosa che non mi passa per la testa in questo momento", sottolinea Alcaraz quando gli è stato chiesto del suo obiettivo di diventare il miglior giocatore di sempre. "Dico sempre che il mio obiettivo nel tennis è cercare di essere allo stesso tavolo delle leggende o dei migliori giocatori della storia, ma non è qualcosa a cui sto pensando in questo momento. Ho già raggiunto grandi traguardi a soli 22 anni ma non so quanti tornei riuscirò a vincere in futuro. Quindi penso che sia qualcosa a cui devo prestare attenzione ogni giorno, ai dettagli di tutto, allenandomi bene e vedremo in futuro che credo nessuno conosca. Quindi - conclude Alcaraz - quello che sto pensando in questo momento è di fare le cose buone che ho fatto finora, seguendo la strada giusta. Sto cercando di essere il miglior giocatore e la persona migliore che posso essere ogni giorno. È tutto ciò a cui penso in questo momento".
