Alcaraz non scappa: "Non ho scelto Tokyo per evitare Sinner, anzi..."

"Io a Tokyo per evitare Jannik, impegnato a Pechino? Non è un sollievo per me evitare Sinner ad essere onesti, a me piace giocare contro di lui", spiega ancora Alcaraz in conferenza stampa. "Lui mi obbliga ad aumentare il mio livello e mi aiuta a diventare un giocatore migliore, e amo questo. Ho scelto di giocare a Tokyo, in un posto diverso, perché non sono mai stato qui e avevo voglia di giocare in un posto diverso. Inoltre, mi sembra una buona cosa giocare contro altri giocatori e mischiare un po’ i tornei”.

"Diventare il migliore giocatore di sempre? In questo momento non ci penso"

"È qualcosa che non mi passa per la testa in questo momento", sottolinea Alcaraz quando gli è stato chiesto del suo obiettivo di diventare il miglior giocatore di sempre. "Dico sempre che il mio obiettivo nel tennis è cercare di essere allo stesso tavolo delle leggende o dei migliori giocatori della storia, ma non è qualcosa a cui sto pensando in questo momento. Ho già raggiunto grandi traguardi a soli 22 anni ma non so quanti tornei riuscirò a vincere in futuro. Quindi penso che sia qualcosa a cui devo prestare attenzione ogni giorno, ai dettagli di tutto, allenandomi bene e vedremo in futuro che credo nessuno conosca. Quindi - conclude Alcaraz - quello che sto pensando in questo momento è di fare le cose buone che ho fatto finora, seguendo la strada giusta. Sto cercando di essere il miglior giocatore e la persona migliore che posso essere ogni giorno. È tutto ciò a cui penso in questo momento".