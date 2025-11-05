Atp Finals, Alcaraz a Torino già freme: cosa ha fatto appena arrivato, la voglia di sfidare Sinner e riscrivere la storia

Carlos Alcaraz vuole riscrivere la storia delle Finals . Finora non gli è andata bene: l’anno scorso si è fermato ai gironi, due anni fa è uscito in semifinale con Djokovic, che poi ha battuto anche Sinner. Adesso lo spagnolo vuole essere il protagonista a Torino, anche perché in ballo c’è il primo posto a fine stagione. Oggi è numero due al mondo, però lunedì si riprenderà lo scettro e se lo vuole tenere: Sinner scarterà 1500 punti, lui solo 200. Jannik dovrà vincere il torneo per non chiudere il 2025 da numero due al mondo.

Alcaraz si è allenato con Fritz

Lo spagnolo freme: dopo essere uscito al primo turno al Masters 1000 di Parigi, ha avuto tutto il tempo per prepararsi al meglio. Oggi è arrivato all’Hotel Principi di Piemonte a Torino, quello dove alloggiano tutti i tennisti, compreso Sinner. Un saluto veloce ai fan che lo aspettavano dietro le transenne e si è infilato nella hall. Tempo di poggiare le valigie e sistemarsi in stanza e subito si è diretto all’Inalpi Arena, per un primo allenamento, ma soprattutto per immergersi subito nell’atmosfera di Torino. Nel pomeriggio poi un secondo allenamento con Taylor Fritz.

Sinner, allenamento davanti ai tifosi

Alle 18 è sceso in campo anche Sinner, contro il 18enne Ceco Mrva, numero 355 al mondo. Jannik si è allenato al Circolo della Stampa-Sporting, davanti a tanti tifosi che subito gli hanno fatto sentire un grande calore. Oggi è arrivato anche Vagnozzi, che ha raggiunto la truppa. Ora il team è completo. Domani il sorteggio, si entra nel vivo.