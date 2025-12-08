Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 8 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Alcaraz show nel New Jersey: si sdraia in campo e fa impazzire gli Stati Uniti

Alcaraz show nel New Jersey: si sdraia in campo e fa impazzire gli Stati Uniti

Lo spagnolo è negli Stati Uniti per alcuni, e tanto discussi, match d'esibizione nel continente americano: ecco cosa ha fatto
2 min
TagsAlcarazTennisUsa

NEW JERSEY (STATI UNITI) - La stagione dei tornei ufficiali si è ormai chiusa da tempo, e tra riposo e allenamenti per il prossimo anno Carlos Alcaraz sta prendendo parte ad una due giorni di esibizioni negli Stati Uniti. Il tennista spagnolo è la star del torneo d'esibizione nel New Jersey, che vede come ospiti anche Frances Tiafoe, Jessica Pegula e Amanda Anisimova. Questi match di esibizione avevano scatenato una bufera dopo essere stati annunciati, ma Alcaraz ha risposto sul campo portando un buon tennis, qualche esperimento sui colpi e momenti divertenti e spensierati.

Alcaraz show in America: ecco che cosa ha fatto

 Nel New Jersey Alcaraz ha prima sfidato Frances Tiafoe in un singolare, perso al tie-break e giocato con un buon ritmo in preparazione per la prossima stagione. Poi nel doppio misto, dove ha fatto coppia con Jessica Pegula, si è scatenato con un vero e proprio show in campo. Davanti alle richieste dell'americana di abbassarsi per lasciargli vedere il campo prima della battuta, Alcaraz ha risposto sdraiandosi a terra tra le risate del pubblico e della stessa Pegula. La coppia Alcaraz-Pegula ha poi battuto Tiafoe-Anisimova, conquistando il pubblico americano. E la trasferta dello spagnolo non finisce qui: ora toccherà al match a Miami contro il giovanissimo brasiliano Joao Fonseca.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

Da non perdere

De Minaur e l'ossessione per SinnerSabalenka provoca Kyrgios

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS