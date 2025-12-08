Alcaraz show nel New Jersey: si sdraia in campo e fa impazzire gli Stati Uniti
NEW JERSEY (STATI UNITI) - La stagione dei tornei ufficiali si è ormai chiusa da tempo, e tra riposo e allenamenti per il prossimo anno Carlos Alcaraz sta prendendo parte ad una due giorni di esibizioni negli Stati Uniti. Il tennista spagnolo è la star del torneo d'esibizione nel New Jersey, che vede come ospiti anche Frances Tiafoe, Jessica Pegula e Amanda Anisimova. Questi match di esibizione avevano scatenato una bufera dopo essere stati annunciati, ma Alcaraz ha risposto sul campo portando un buon tennis, qualche esperimento sui colpi e momenti divertenti e spensierati.
Alcaraz show in America: ecco che cosa ha fatto
Nel New Jersey Alcaraz ha prima sfidato Frances Tiafoe in un singolare, perso al tie-break e giocato con un buon ritmo in preparazione per la prossima stagione. Poi nel doppio misto, dove ha fatto coppia con Jessica Pegula, si è scatenato con un vero e proprio show in campo. Davanti alle richieste dell'americana di abbassarsi per lasciargli vedere il campo prima della battuta, Alcaraz ha risposto sdraiandosi a terra tra le risate del pubblico e della stessa Pegula. La coppia Alcaraz-Pegula ha poi battuto Tiafoe-Anisimova, conquistando il pubblico americano. E la trasferta dello spagnolo non finisce qui: ora toccherà al match a Miami contro il giovanissimo brasiliano Joao Fonseca.