Alcaraz show nel New Jersey: si sdraia in campo e fa impazzire gli Stati Uniti

NEW JERSEY (STATI UNITI) - La stagione dei tornei ufficiali si è ormai chiusa da tempo, e tra riposo e allenamenti per il prossimo anno Carlos Alcaraz sta prendendo parte ad una due giorni di esibizioni negli Stati Uniti. Il tennista spagnolo è la star del torneo d'esibizione nel New Jersey, che vede come ospiti anche Frances Tiafoe, Jessica Pegula e Amanda Anisimova. Questi match di esibizione avevano scatenato una bufera dopo essere stati annunciati, ma Alcaraz ha risposto sul campo portando un buon tennis, qualche esperimento sui colpi e momenti divertenti e spensierati.