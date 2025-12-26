Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
Alcaraz, l'ex tennista rivela tutto: ecco chi sarà il suo prossimo allenatore dopo l'addio a Ferrero

Steve Johnson dice la sua sul progetto a medio termine di Carlos che, intanto, si appresta ad affrontare gli Australian Open con Samuel Lopez cosa sta succedendo
MADRID (SPAGNA) Carlos Alcaraz parteciperà agli Australian Open 2026 con una importante novità in panchina: Samuel Lopez. La separazione con Juan Carlos Ferrero - il suo allenatore e mentore fin dall'adolescenza - apre diversi scenari per il futuro di Carlitos: chi prenderà il suo posto? Chi ha provato a sbilanciarsi è stato l'ex tennista Steve Johnson. L'americano, ai microfoni di Eurosport, è convinto che il numero uno al mondo "ingaggerà qualcuno" molto presto per guidarlo in un progetto a medio termine. "Sono convinto, cento per cento, che Alcaraz annuncerà qualcuno a breve", insiste Johnson, convinto che Samuel Lopez sia una soluzione temporanea.

Johnson rivela tutto: "Ecco chi sarà il nuovo allenatore di Alcaraz"

Johnson non si concentra sulla tecnica - "a questo punto non c'è molto da cambiare" - ma sulla gestione di Alcaraz. Per un numero uno al mondo, "la stagione è infatti una giostra di aspettative: ogni torneo è un esame, ogni sconfitta viene amplificata e i rumori esterni si insinuano nella routine. La grande sfida è organizzare la quotidianità, lo stile di vita e la pressione che accompagna il leader della classifica", spiega Johnson che poi si sbilancia sul nuovo allenatore di Alcaraz: "Il mio istinto mi dice che sarà uno come Carlos Moyá o David Ferrer, credo che sarà un altro spagnolo". Secondo Johnson, Ferrer è un profilo di "totale affidabilità": "Non ha mai vinto un Grande Slam né è stato numero uno, ma sa cosa significa essere nella top 10 per più di un decennio," sottolinea l'ex tennista americano. Una sfumatura non da poco: Ferrer, oggi capitano della Spagna in Coppa Davis, rappresenta per Johnson la "cultura del lavoro e della continuità". Sull'opzione Moya invece, Johnson si esprime così: "Si tratta di un allenatore con esperienza nell'élite e abituato a vivere sotto i riflettori mediatici che circondano i migliori". Comunque, in entrambi i casi, Johnson dà un chiaro suggerimento ad Alcaraz. Un suggerimento che fa rima con continuità: allenatori spagnoli, profonda conoscenza del circuito e una lingua comune che, nei momenti di tensione e difficoltà, può rivelarsi decisiva.

Johnson: "Alcaraz? Non escludo una terza clamorosa ipotesi"

Intanto il numero uno al mondo prepara un 2026 ricco di impegni con Samuel Lopez. Ma, a sorpresa, Steve Johnson mette sul tavolo anche una terza ipotesi per il futuro allenatore dello spagnolo: un clamoroso ritorno di Ferrero se l'asso spagnolo non dovesse ottenere risultati soddisfacenti. "Juan Carlos tornerà a Madrid se Carlos non vince Australia, Indian Wells o Miami?", afferma ancora Johnson. C'è anche un altro dettaglio da non trascurare: Ferrero non ha mai chiuso la porta al ritorno. Per questo motivo, più come una rottura, il cambiamento può anche essere letto e interpretato come una separazione momentanea. Ai posteri l'ardua sentenza.

