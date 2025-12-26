Alcaraz, l'ex tennista rivela tutto: ecco chi sarà il suo prossimo allenatore dopo l'addio a Ferrero

MADRID (SPAGNA) - Carlos Alcaraz parteciperà agli Australian Open 2026 con una importante novità in panchina: Samuel Lopez . La separazione con Juan Carlos Ferrero - il suo allenatore e mentore fin dall'adolescenza - apre diversi scenari per il futuro di Carlitos : chi prenderà il suo posto? Chi ha provato a sbilanciarsi è stato l' ex tennista Steve Johnson . L'americano, ai microfoni di Eurosport, è convinto che il numero uno al mondo " ingaggerà qualcuno " molto presto per guidarlo in un progetto a medio termine . "Sono convinto, cento per cento, che Alcaraz annuncerà qualcuno a breve", insiste Johnson , convinto che Samuel Lopez sia una soluzione temporanea .

Johnson rivela tutto: "Ecco chi sarà il nuovo allenatore di Alcaraz"

Johnson non si concentra sulla tecnica - "a questo punto non c'è molto da cambiare" - ma sulla gestione di Alcaraz. Per un numero uno al mondo, "la stagione è infatti una giostra di aspettative: ogni torneo è un esame, ogni sconfitta viene amplificata e i rumori esterni si insinuano nella routine. La grande sfida è organizzare la quotidianità, lo stile di vita e la pressione che accompagna il leader della classifica", spiega Johnson che poi si sbilancia sul nuovo allenatore di Alcaraz: "Il mio istinto mi dice che sarà uno come Carlos Moyá o David Ferrer, credo che sarà un altro spagnolo". Secondo Johnson, Ferrer è un profilo di "totale affidabilità": "Non ha mai vinto un Grande Slam né è stato numero uno, ma sa cosa significa essere nella top 10 per più di un decennio," sottolinea l'ex tennista americano. Una sfumatura non da poco: Ferrer, oggi capitano della Spagna in Coppa Davis, rappresenta per Johnson la "cultura del lavoro e della continuità". Sull'opzione Moya invece, Johnson si esprime così: "Si tratta di un allenatore con esperienza nell'élite e abituato a vivere sotto i riflettori mediatici che circondano i migliori". Comunque, in entrambi i casi, Johnson dà un chiaro suggerimento ad Alcaraz. Un suggerimento che fa rima con continuità: allenatori spagnoli, profonda conoscenza del circuito e una lingua comune che, nei momenti di tensione e difficoltà, può rivelarsi decisiva.