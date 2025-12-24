Ferrero rompe il silenzio: “Alcaraz? Magari se ci fossimo parlati…”. Poi la frase sul futuro con Sinner infiamma i tifosi

Juan Carlos Ferrero ha rotto il silenzio dopo la separazione con Carlos Alcaraz . L'ha fatto in occasione della vigilia di Natale, rilasciando in esclusiva a 'Marca' la prima intervista in seguito all'inaspettato divorzio dal numero uno al mondo . L'allenatore spagnolo non poteva che partire dalle ragioni alla base dell'addio: "Tutto sembrava andare bene, ma quando finisce una stagione certe cose devono essere riviste riguardo ai contratti . E come per qualsiasi nuovo contratto c'erano alcune cose su cui non eravamo d'accordo: d'altronde è normale che entrambe le parti cerchino di portare acqua al proprio mulino. C'erano alcune questioni su cui entrambe le parti erano in disaccordo, ma forse si sarebbero potute risolvere se ci fossimo seduti a parlare . Alla fine non l'abbiamo fatto e abbiamo deciso di non continuare. Ci sono punti su cui non entrerò nei dettagli, ma eravamo in disaccordo e alla fine abbiamo preso strade separate".

Ferrero: "Mai avuto discussioni"

Ferrero ha poi smentito la possibilità che ci fossero delle crepe nel rapporto tra lui e Alcaraz: "Penso che l'anno sia stato molto buono in termini di risultati e le cose tra noi due sono sempre andate bene: non abbiamo mai avuto discussioni. L'arrivo di Samuel Lopez, inoltre, ha portato una ventata di aria fresca nella squadra, permettendo al rapporto di durare in futuro". In seguito ha spiegato il perché della frase "avrei voluto continuare" nel post apparso su Instagram: "È stato un anno molto positivo e, quando si è concluso a Torino, è vero che tutti avevamo l'idea di continuare. Poi è successo quello che è successo e abbiamo preso strade diverse, ma inizialmente l'idea era di continuare, ed è per questo che gliel'ho detto nel comunicato".

L'aspetto economico e il ruolo di Alcaraz

Il coach spagnolo si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa, smentendo determinati rumors circolati in questi giorni: "Ciò che mi ha dato più fastidio è che sia stato sollevato l'aspetto finanziario quando fin da giovanissimo ho dimostrato che non era la cosa più importante per me. Si è detto che chiedevo di più, ma ho provato a chiarire che la questione finanziaria non era uno dei problemi, né il motivo per cui ero in questo progetto". Non è poi mancato un commento sul ruolo di Alcaraz nella vicenda: "Se gli ho comunicato che non sarei più stato il suo allenatore? No. Ho parlato con lui in precedenza per chiedergli se fosse a conoscenza di tutto e lui ha detto di sì. Da quel momento in poi, ho interagito solo con le persone con cui dovevo parlare. Ho escluso Carlos perché ho capito che era a conoscenza di tutto".

La frase sul futuro con Sinner

Quale futuro per Juan Carlos Ferrero? La risposta l'ha data lui stesso: "Ho ricevuto alcune offerte, ma non è il momento giusto per ripartire. In questo momento per me sarebbe impossibile allenare qualcun altro perché la mia mente è ancora lì". Per gli anni a venire, però, non ha escluso alcuno scenario, neppure quello che lo vedrebbe sulla panchina del rivale di Alcaraz, ovvero Jannik Sinner: "È una cosa su cui dovrei riflettere. Sono entrambi giocatori straordinari, ma non è il momento di pensare a una cosa del genere e dire sì o no. Ora devo superare questo periodo difficile perché penso ancora a Carlos ogni giorno". Infine, una chiosa sulla possibilità che sia Samuel Lopez il nuovo coach a tempo pieno di Alcaraz: "Deve adattarsi gradualmente ed essere ben preparato perché la responsabilità è notevole. Ma conosce la squadra in prima persona, e questo rende le cose più facili. Ha esperienza e ha gestito certi tipi di giocatori. L'anno che ha trascorso con noi è stata la migliore preparazione che potesse avere per questa situazione".