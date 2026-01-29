Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Emma Marrone senza freni, proposta piccante per Alcaraz

Emma Marrone senza freni, proposta piccante per Alcaraz

Emma Marrone su Alcaraz, tra ironia e sensualità: dal tennis alla musica, la racchetta diventa ispirazione per una possibile canzone
3 min
TagsEmma MarroneAlcaraz

Ospite del podcast di Victoria Cabello, Emma Marrone si è lasciata andare ad una confessione inaspettata: "Bono Alcaraz, il tennista", ha detto ridendo. "Bellezza un po’ zingara, io lo appiccicherei al muretto", ha aggiunto. Una frase che strappa il sorriso e restituisce l’immagine di un Alcaraz non solo campione di Slam, ma anche icona pop, capace di uscire dal rettangolo di gioco per entrare nel mondo delle suggestioni artistiche. Emma però ha subito corretto il tiro: "Ma mi piace anche il tennis". E qualche mese fa non è mancata alla finale dell'Atp Finals, dove Alcaraz ha perso contro Jannik Sinner.

Emma Marrone e la canzone piccante per Alcaraz

Una canzone su Alcaraz? Emma non ha scartato l'idea proposta da Victoria Cabello e le ha dato subito una direzione precisa. "Sarebbe a sfondo sensuale, quella tua racchetta fina alla Baglioni". Un’immagine ironica, ammiccante, perfettamente in linea con il personaggio e con lo stile di chi sa dosare parole e provocazioni. "Un mid tempo, niente esagerazioni", ha chiarito Emma. E chissà che queste parole non arrivino presto all'orecchio di Alcaraz...

Emma Marrone e quelle parole su Stefano De Martino

Emma è da tempo single. Tra le sue storie d'amore più importanti quella con Stefano De Martino, ricordata proprio nel salotto della Cabello. "Ci vogliamo bene, abbiamo tanti amici in comune, spesso ci incontriamo a cena o per strada. Siamo amici, e non c’è cosa più bella di recuperare la parte migliore del nostro rapporto. Ognuno ha la sua strada, ma ci stimiamo e ci vogliamo bene. Non ci tornerei insieme, assolutamente no", ha assicurato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

Da non perdere

Lite Belen e BassettiAlessandra Amoroso mamma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS