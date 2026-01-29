Emma Marrone senza freni, proposta piccante per Alcaraz

Ospite del podcast di Victoria Cabello, Emma Marrone si è lasciata andare ad una confessione inaspettata: "Bono Alcaraz, il tennista", ha detto ridendo. "Bellezza un po’ zingara, io lo appiccicherei al muretto", ha aggiunto. Una frase che strappa il sorriso e restituisce l’immagine di un Alcaraz non solo campione di Slam, ma anche icona pop, capace di uscire dal rettangolo di gioco per entrare nel mondo delle suggestioni artistiche. Emma però ha subito corretto il tiro: "Ma mi piace anche il tennis". E qualche mese fa non è mancata alla finale dell'Atp Finals, dove Alcaraz ha perso contro Jannik Sinner.

Emma Marrone e la canzone piccante per Alcaraz

Una canzone su Alcaraz? Emma non ha scartato l'idea proposta da Victoria Cabello e le ha dato subito una direzione precisa. "Sarebbe a sfondo sensuale, quella tua racchetta fina alla Baglioni". Un’immagine ironica, ammiccante, perfettamente in linea con il personaggio e con lo stile di chi sa dosare parole e provocazioni. "Un mid tempo, niente esagerazioni", ha chiarito Emma. E chissà che queste parole non arrivino presto all'orecchio di Alcaraz...

Emma Marrone e quelle parole su Stefano De Martino

Emma è da tempo single. Tra le sue storie d'amore più importanti quella con Stefano De Martino, ricordata proprio nel salotto della Cabello. "Ci vogliamo bene, abbiamo tanti amici in comune, spesso ci incontriamo a cena o per strada. Siamo amici, e non c’è cosa più bella di recuperare la parte migliore del nostro rapporto. Ognuno ha la sua strada, ma ci stimiamo e ci vogliamo bene. Non ci tornerei insieme, assolutamente no", ha assicurato.