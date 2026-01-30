Alcaraz-Zverev LIVE, semifinale Australian Open: Carlos avanti di due set 6-4 7-6
Alcaraz insegue la sua prima finale agli Australian Open: sulla sua strada c'è Alexander Zverev finalista lo scorso anno. Chi vince sfida il vincente tra Sinner e Djokovic. Primo set molto equilibrato fino a quando Carlos rompe gli induci e fa il tie-break portandosi sul 5-4, e poi chiude il primo set. Zverev si era già salvato da una palla break, sul 4-3. Secondo set concluso al tie-break dopo ben 78 minuti, vinto da Alcaraz, dopo una grande prova di forza: lo spagnolo era sotto 5-2, ma è riuscito a portarsi sul 5-5, poi Zverev ha tenuto e conquistato il 6-5, ma Carlos non ha mollato e si è preso il tie-break, poi vinto 7-5.
7:26
Alcaraz con i crampi, ma tiene il servizio: 5-4
Paura per Alcaraz che si ferma per un problema alla coscia destra, probabilmente crampi. Zverev non ne approfitta e sbaglia la palla del 30-40, Alcaraz si salva e chiude il game 5-4.
7:22
Zverev si salva con l'ace: 4-4 nel terzo set.
Ancora un errore gratuito di Zverev che sul 40-15 spara una palla facile a rete. Il tedesco poi è bravo a chiudere con un ace al centro e tiene un game decisivo.
7:17
Alcaraz non dà segni di cedimento: 4-3
Zverev riesce a portarsi per la prima volta 15-30, ma Alcaraz poi mette a segno tre punti, con due ace nel game e non lascia scampo al tedesco che però sul 15-30 commette un errore gratuito in risposta.
7:13
Zverev tiene il servizio: 3-3 con Alcaraz
Zverev tiene il servizio, non paga un errore banale su una volée mandata a rete e resta in partita chiudendo il game con un ace.
7:09
Alcaraz lascia ancora Zverev a zero: 3-2
Alcaraz ancora impeccabile al servizio: tiene Zverev a zero per la quarta volta e vede la finale vicina.
7:06
Zverev resta nel match: 2-2 nel terzo set
Zverev resta attaccato il match tenendo il servizio e portandosi sul 2-2.
7:03
Alcaraz tiene Zverev a zero: 2-1
Terzo game a zero di Alcaraz che tiene agevolmente il servizio e non concede chance a Zverev.
6:58
Zverev tiene il servizio: 1-1 con Alcaraz
Piccolo errore di superficialità di Zverev, che comunque non gli impedisce di portare a casa il game.
6:56
Alcaraz tiene il servizio: avanti 1-0 nel terzo set
Alcaraz inizia bene anche il terzo set, tenendo il servizio e portandosi avanti 1-0 dopo aver annullato una palla break a Zverev sul 30-40. Nel frattempo le telecamere hanno inquadrato Sinner e Djokovic che sono entrati nell'impianto e sono pronti per iniziare il riscaldamento.
6:52
Ora il terzo set
Inizia il terzo set