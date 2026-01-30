Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 30 gennaio 2026
Alcaraz-Zverev LIVE, semifinale Australian Open: Carlos avanti di due set 6-4 7-6© EPA

Alcaraz-Zverev LIVE, semifinale Australian Open: Carlos avanti di due set 6-4 7-6

Partita molto combattuta con il numero uno al mondo che adesso ha due set di vantaggio. Chi vince sfida in finale Sinner o Djokovic
Valerio Minutiello
3 min
Aggiorna

Alcaraz insegue la sua prima finale agli Australian Open: sulla sua strada c'è Alexander Zverev finalista lo scorso anno. Chi vince sfida il vincente tra Sinner e Djokovic. Primo set molto equilibrato fino a quando Carlos rompe gli induci e fa il tie-break portandosi sul 5-4, e poi chiude il primo set. Zverev si era già salvato da una palla break, sul 4-3. Secondo set concluso al tie-break dopo ben 78 minuti, vinto da Alcaraz, dopo una grande prova di forza: lo spagnolo era sotto 5-2, ma è riuscito a portarsi sul 5-5, poi Zverev ha tenuto e conquistato il 6-5, ma Carlos non ha mollato e si è preso il tie-break, poi vinto 7-5.

7:26

Alcaraz con i crampi, ma tiene il servizio: 5-4

Paura per Alcaraz che si ferma per un problema alla coscia destra, probabilmente crampi. Zverev non ne approfitta e sbaglia la palla del 30-40, Alcaraz si salva e chiude il game 5-4. 

7:22

Zverev si salva con l'ace: 4-4 nel terzo set.

Ancora un errore gratuito di Zverev che sul 40-15 spara una palla facile a rete. Il tedesco poi è bravo a chiudere con un ace al centro e tiene un game decisivo. 

7:17

Alcaraz non dà segni di cedimento: 4-3

Zverev riesce a portarsi per la prima volta 15-30, ma Alcaraz poi mette a segno tre punti, con due ace nel game e non lascia scampo al tedesco che però sul 15-30 commette un errore gratuito in risposta. 

7:13

Zverev tiene il servizio: 3-3 con Alcaraz

Zverev tiene il servizio, non paga un errore banale su una volée mandata a rete e resta in partita chiudendo il game con un ace.

7:09

Alcaraz lascia ancora Zverev a zero: 3-2

Alcaraz ancora impeccabile al servizio: tiene Zverev a zero per la quarta volta e vede la finale vicina. 

7:06

Zverev resta nel match: 2-2 nel terzo set

Zverev resta attaccato il match tenendo il servizio e portandosi sul 2-2.

7:03

Alcaraz tiene Zverev a zero: 2-1

Terzo game a zero di Alcaraz che tiene agevolmente il servizio e non concede chance a Zverev.

6:58

Zverev tiene il servizio: 1-1 con Alcaraz

Piccolo errore di superficialità di Zverev, che comunque non gli impedisce di portare a casa il game. 

6:56

Alcaraz tiene il servizio: avanti 1-0 nel terzo set

Alcaraz inizia bene anche il terzo set, tenendo il servizio e portandosi avanti 1-0 dopo aver annullato una palla break a Zverev sul 30-40. Nel frattempo le telecamere hanno inquadrato Sinner e Djokovic che sono entrati nell'impianto e sono pronti per iniziare il riscaldamento. 

6:52

Ora il terzo set

Inizia il terzo set

Melbourne

