Alcaraz insegue la sua prima finale agli Australian Open: sulla sua strada c'è Alexander Zverev finalista lo scorso anno. Chi vince sfida il vincente tra Sinner e Djokovic. Primo set molto equilibrato fino a quando Carlos rompe gli induci e fa il tie-break portandosi sul 5-4, e poi chiude il primo set. Zverev si era già salvato da una palla break, sul 4-3. Secondo set concluso al tie-break dopo ben 78 minuti, vinto da Alcaraz, dopo una grande prova di forza: lo spagnolo era sotto 5-2, ma è riuscito a portarsi sul 5-5, poi Zverev ha tenuto e conquistato il 6-5, ma Carlos non ha mollato e si è preso il tie-break, poi vinto 7-5.