La curiosa pasta che Alcaraz mangia sempre prima delle partite: "Mi dà energia"

Carlos Alcaraz è sulla bocca di tutti in questo momento grazie alla sua incredibile carriera tennistica. A soli 22 anni , il tennista di Murcia è diventato uno dei migliori professionisti del momento. E uno dei segreti del suo successo è la sua dieta, un vero e proprio pilastro del suo stile di vita. Lo spagnolo si prende cura della sua forma fisica con allenamenti e una dieta adatta alle sue esigenze, anche se ogni tanto, data la sua giovane età, non rinuncia a qualche sfizio.

La pasta preferita di Carlos Alcaraz

In un'apparizione televisiva di poco tempo fa a El Hormiguero, Alcaraz ha confessato che quando esce per festeggiare le sue vittorie di solito beve gin lemon. Ma non prima di una partita perché per quel momento ha una ricetta preferita e a quanto pare anche portafortuna: Pasta all'Ambrosia. "Un'ora e mezza prima di una partita, mangio pasta con crema di cacao al 100%, datteri e olio d'oliva per darmi energia", ha fatto sapere. Un piatto apparentemente semplice che a quanto pare si sta rivelando molto efficace, torneo dopo torneo.

L'Ambrosia è una crema spalmabile al cacao e nocciole commercializzata dal marchio Paleobull. Contiene gli ingredienti sopra menzionati ed è priva di zuccheri e dolcificanti aggiunti. Inoltre, non utilizza oli vegetali raffinati come l'olio di palma o di girasole nella sua produzione. Non sorprende che la pasta sia uno degli alimenti preferiti dalla maggior parte degli atleti, poiché rappresenta un modo rapido e semplice per accumulare carboidrati che poi bruceranno giocando a tennis.

La colazione di Carlos Alcaraz

Naturalmente, Carlos Alcaraz attribuisce particolare importanza pure alla colazione. Il primo pasto della giornata è senza dubbio uno dei più importanti e, in un'intervista a GQ, il tennista ha spiegato che, sebbene dipenda molto da dove si trova, preferisce sempre una colazione leggera con "frutta, pane tostato, uova e caffè". Grazie a questo, riesce a mantenere una routine di allenamento rigorosa fino a quattro ore al giorno: "Sono sempre in palestra alle 9:30 del mattino, mi alleno senza sosta fino alle 13". E la cena? Principalmente riso e pesce.