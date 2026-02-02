Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La curiosa pasta che Alcaraz mangia sempre prima delle partite: "Mi dà energia"

La ricetta della pasta che Carlos Alcaraz mangia sempre prima di ogni partita: crema di cacao al posto del sugo di pomodoro
4 min

Carlos Alcaraz è sulla bocca di tutti in questo momento grazie alla sua incredibile carriera tennistica. A soli 22 anni, il tennista di Murcia è diventato uno dei migliori professionisti del momento. E uno dei segreti del suo successo è la sua dieta, un vero e proprio pilastro del suo stile di vita. Lo spagnolo si prende cura della sua forma fisica con allenamenti e una dieta adatta alle sue esigenze, anche se ogni tanto, data la sua giovane età, non rinuncia a qualche sfizio. 

La pasta preferita di Carlos Alcaraz

In un'apparizione televisiva di poco tempo fa a El Hormiguero, Alcaraz ha confessato che quando esce per festeggiare le sue vittorie di solito beve gin lemon. Ma non prima di una partita perché per quel momento ha una ricetta preferita e a quanto pare anche portafortuna: Pasta all'Ambrosia"Un'ora e mezza prima di una partita, mangio pasta con crema di cacao al 100%, datteri e olio d'oliva per darmi energia", ha fatto sapere. Un piatto apparentemente semplice che a quanto pare si sta rivelando molto efficace, torneo dopo torneo. 

L'Ambrosia è una crema spalmabile al cacao e nocciole commercializzata dal marchio Paleobull. Contiene gli ingredienti sopra menzionati ed è priva di zuccheri e dolcificanti aggiunti. Inoltre, non utilizza oli vegetali raffinati come l'olio di palma o di girasole nella sua produzione. Non sorprende che la pasta sia uno degli alimenti preferiti dalla maggior parte degli atleti, poiché rappresenta un modo rapido e semplice per accumulare carboidrati che poi bruceranno giocando a tennis.

La colazione di Carlos Alcaraz

Naturalmente, Carlos Alcaraz attribuisce particolare importanza pure alla colazione. Il primo pasto della giornata è senza dubbio uno dei più importanti e, in un'intervista a GQ, il tennista ha spiegato che, sebbene dipenda molto da dove si trova, preferisce sempre una colazione leggera con "frutta, pane tostato, uova e caffè"Grazie a questo, riesce a mantenere una routine di allenamento rigorosa fino a quattro ore al giorno: "Sono sempre in palestra alle 9:30 del mattino, mi alleno senza sosta fino alle 13". E la cena? Principalmente riso e pesce.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

Da non perdere

I guadagni di AlcarazEmma Marrone e Alcaraz

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS