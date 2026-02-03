Toni Nadal: "Alcaraz più fortunato di Rafa: ora gli avversari sono inferiori…"

Meglio il tennis dei tre favolosi Federer, Nadal e Djokovic o quello di oggi dei golden boy Alcaraz e Sinner? Nel dibattito sul tennis di ieri e di oggi si inscerice il parere di Toni Nadal, zio e a lungo allenatore di Rafa Nadal, che ha lasciato definitivamente la racchetta a novembre del 2024. "Alcaraz ha una fisicità straordinaria - le parole di Toni Nadal all'emittente radiofonica spagnola 'Onda Cero' - è eccellente sotto ogni punto di vista tecnico, ma oltre a questo è anche fortunato: i suoi avversari sono di calibro inferiore rispetto al passato".