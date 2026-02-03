Toni Nadal: "Alcaraz più fortunato di Rafa: ora gli avversari sono inferiori…"
Meglio il tennis dei tre favolosi Federer, Nadal e Djokovic o quello di oggi dei golden boy Alcaraz e Sinner? Nel dibattito sul tennis di ieri e di oggi si inscerice il parere di Toni Nadal, zio e a lungo allenatore di Rafa Nadal, che ha lasciato definitivamente la racchetta a novembre del 2024. "Alcaraz ha una fisicità straordinaria - le parole di Toni Nadal all'emittente radiofonica spagnola 'Onda Cero' - è eccellente sotto ogni punto di vista tecnico, ma oltre a questo è anche fortunato: i suoi avversari sono di calibro inferiore rispetto al passato".
Il parere di Toni Nadal
Nadal senior cerca di dare una spiegazione al proprio pensiero: "Prima potevi giocare contro Del Potro, Murray, o Wawrinka e sapevi che avresti sofferto e che la partita sarebbe stata dura. Se erano in giornata, avevano possibilità di batterti. Oggi Zverev è l’unico che può affrontare Sinner o Alcaraz, a patto che cambi qualcosa nel suo gioco". Come a dire che prima, oltre ai "big three", c'erano altri tennisti molto competitivi mentre oggi non ci sono campioni in grado di mettere in difficoltà i primi due del ranking Atp.