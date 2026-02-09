Perché Alcaraz vive ancora a casa dei suoi genitori a Murcia?

Carlos Alcaraz campione del mondo, sì. Ma con i piedi ben piantati a terra. Dopo il trionfo agli Australian Open e un palmarès che ormai parla da solo - Grand Career Slam completato e oltre 53 milioni di euro guadagnati solo in premi ATP - il numero uno del tennis è tornato dove tutto è cominciato: a casa, a Murcia . Niente ville extralusso, niente cancelli dorati. Carlitos vive ancora nell’appartamento di famiglia a El Palmar, la frazione in cui è cresciuto. Un video diffuso sul web lo mostra rientrare nel condominio di sempre, salutare i presenti e infilarsi nell’ascensore insieme ai genitori. Con lui arrivano anche il nuovo coach Samuel Lopez e il fratello, parte integrante del team. Scene che sorprendono, soprattutto considerando lo status di uno degli sportivi più ricchi e vincenti in circolazione.

Perché Alcaraz vive ancora con i suoi genitori

La scelta del tennista spagnolo è tutt’altro che casuale. Alcaraz cerca normalità, tranquillità, calore. Quel porto sicuro che il caos del suo lavoro spesso toglie. Lo ha detto chiaramente anche nel documentario Netflix: "Mi piace stare a casa, sono le piccole cose che mi rendono felice". E casa, per lui, resta quella. L’appartamento è semplice, vissuto, autentico. Una stanza tutta sua, i trofei sparsi qua e là, foto di famiglia, ricordi di carriera, scarpe da ginnastica, gadget. Sul tavolo una tovaglia qualunque, sullo sfondo quadretti e cimeli. E poi una grande terrazza, perfetta per allenarsi, rilassarsi o condividere una grigliata con parenti e amici.

Il periodo di Alcaraz nel bungalow di Ferrero

Per un periodo Alcaraz ha vissuto anche nel bungalow da 90 metri quadrati dell’Accademia Ferrero, durante gli anni della formazione. Anche lì, stesso stile: pochi fronzoli, tanta sostanza. Perché il segreto di Carlos, forse, è proprio questo. Vincere tutto, ma restare quello di sempre. Con semplicità.