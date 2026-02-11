Nadal prima elogia Alcaraz, poi però frena: "Leggenda sì, ma paragonarlo a Djokovic è..."

" Alcaraz è già una leggenda del tennis ". Parola di Rafa Nadal , che ha elogiato il connazionale in occasione del Robinson Classic, un torneo di golf per beneficienza promosso dalla sua Fondazione. " Se guardiamo ai grandi giocatori della storia del nostro sport, non sono in molti ad aver vinto sette titoli Slam . Alcaraz c'è riuscito, quindi non può più essere considerato un prospetto" ha aggiunto. Nadal che era presente sugli spalti della Rod Laver Arena di Melbourne , teatro del settimo trionfo del tennista di Murcia. Grazie al successo in quattro set in finale ai danni di Novak Djokovic, ha aggiunto un altro Major al suo palmarés ma soprattutto è riuscito a completare il Career Grand Slam , diventando il giocatore più giovane nella storia del tennis a riuscirci.

Nadal sul paragone Alcaraz-Djokovic

Rafa ha poi parlato proprio dell'atto conclusivo del torneo andato in scena a Melbourne Park: "Alcaraz ha disputato un incontro di alto livello, tuttavia la differenza d'età ha inciso. Entrambi hanno tentato di dare il proprio meglio e approfittare dei rispettivi punti di forza. È stato un match che ho guardato con molto piacere". I giornalisti presenti hanno chiesto al maiorchino anche delle dichiarazioni di Patrick Mouratoglou, secondo cui Sinner e Alcaraz giocano meglio dei Big Three nel loro prime: "L'analisi non è corretta. Paragonare Carlos all'attuale Novak sarebbe come paragonare Messi e Ronaldo del Barcellona e del Real Madrid alle loro attuali versioni". Infine, una chiosa su Novak Djokovic: "Ha avuto una grande opportunità a Melbourne. Onestamente non credo che gliene siano rimaste molte altre per via della sua età. Tuttavia ciò che sta realizzando è ammirevole".