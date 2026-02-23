L'impressionante vittoria di Alcaraz, Fils senza parole: "Mi sono bloccato, a un certo punto sembrava..."

Arthur Fils può essere più che soddisfatto della settimana vissuta a Doha nonostante la netta sconfitta in finale per mano di Carlos Alcaraz . Intervstato da RMC Sport, il tennista francese ha fatto un bilancio del torneo qatariota: " È bello tornare in campo, soprattutto a questo livello, e raggiungere la finale di un torneo di categoria 500 . È una bella sensazione". Sulla presenza della new entry Goran Ivanisevic nel suo team, invece: "Si è unito a noi prima del secondo turno: è stato il nostro primo torneo insieme. È andata bene, mi ha aiutato molto con la sua esperienza. Abbiamo trascorso quattro o cinque giorni piacevoli". L'unico aspetto negativo è stata proprio la batosta subita nell'atto conclusivo - 6-2 6-1 in 50 minuti di gioco -, ma dall'altra parte c'era il numero uno al mondo, perciò Fils ha cercato di guardare il lato positivo .

Fils: "Alcaraz ha una risposta a tutto quello che faccio"

"Quando esci da una partita del genere ti dici che devi migliorare tutto. Sono consapevole di giocare un buon tennis, ma Carlos sta esprimendo a un livello molto più alto del nostro in questo momento. Ecco perché è il numero uno al mondo e perché non perde più molte partite. Ha una risposta a quasi tutto quello che faccio. Dal canto mio ero un po' bloccato e senza opzioni, ma giocare contro il numero uno al terzo torneo dopo il rientro dall'infortunio non era facile. È stata comunque una bella esperienza". Queste le dichiarazioni del classe 2004, che sembra aver già voltato pagina. "L'obiettivo è essere costanti e limitare gli alti e bassi nel corso delle settimane" ha proseguito. Infine, la chiosa finale sul Roland Garros, torneo in cui lo scorso anno subì il grave infortunio che lo tenne a lungo ai box: "Farò tutto il possibile per arrivare a Parigi in ottima forma e godermela di nuovo. È un obiettivo per ogni francese".