sabato 21 febbraio 2026
Alcaraz-Fils diretta Atp Doha: segui la finale tennis oggi LIVE

Il numero uno al mondo sfida il francese all'ultimo atto dell'Open qatariota: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
DOHA (QATAR) - Undici vittorie e zero sconfitte nel 2026 per Carlos Alcaraz che, grazie al successo in due set ai danni del russo Andrey Rublev, ha staccato il pass per la finale dell'Atp 500 di Doha. Prosegue lo straordinario momento di forma del fuoriclasse spagnolo, capace di raggiungere la dodicesima finale negli ultimi tredici tornei giocati (l'unica eccezione è il Masters 1000 di Parigi dello scorso anno): l'obiettivo in Qatar è la conquista del 26° titolo in carriera, il secondo del 2026. Nell'atto conclusivo però non si prospetta una passeggiata di salute contro il francese Arthur Fils (n.40 del mondo), nonostante il bilancio favorevole contro avversari più giovani di lui, ma l'assenza di Jannik Sinner - sconfitto da Jakub Mensik ai quarti - è ovviamente una buona notizia per il classe 2003 di Murcia. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

Agassi risponde sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz, poi vede Cahill e su Instagram...

L'ex tennista statunitense ha parlato del duopolio Jannik-Carlos e in seguito ha incontrato il coach dell'azzurro per un progetto speciale. APPROFONDISCI

La frase di Alcaraz a sorpresa sulla crisi di Sinner: "La sua sconfitta devo dire che..."

Mentre i giornali spagnoli parlano apertamente di "periodo difficile" per Jannik, Carlos fa un'analisi più lucida: TUTTE LE SUE PAROLE

Atp Doha, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 22.095 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 41.345 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 77.625 (100 punti)

SEMIFINALE – $ 151.935 (200 punti)

FINALE – $ 285.095 (350 punti)

VINCITORE – $ 529.945 (500 punti)

Alcaraz-Fils, i precedenti

Quello odierno a Doha sarà il terzo confronto diretto tra i due tennisti. Lo spagnolo ha vinto i due precedenti disputati finora, a Montecarlo e Barcellona. In particolare, la sfida nel Principato ha visto prevalere lo spagnolo che - pur soffrendo - si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3.

Atp 500 Doha, Alcaraz-Fils: dove vedere la finale in tv e streaming

L'ultimo atto dell'Open qatariota, con Carlos e Arthur protagonisti, sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Alcaraz-Fils, finale Atp 500 Doha: orario e quando si gioca

La sfida tra lo spagnolo e il francese, valida per la finale dell'Atp di Doha, è in programma oggi sabato 21 febbraio sul Center Court del Khalifa International Tennis Complex alle ore 19:00 italiane (le 21 a in Qatar).

Center Court, Khalifa International Tennis Complex - Doha (Qatar)

Agassi risponde sulla rivalità tra Sinner e AlcarazLa frase di Alcaraz su Sinner

