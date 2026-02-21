La frase di Alcaraz a sorpresa sulla crisi di Sinner: "La sua sconfitta devo dire che..."

Meno male che c'è Alcaraz, verrebbe da dire. Mentre i giornali spagnoli parlano apertamente di "crisi Sinner" da Doha il numero uno al mondo fa un'analisi molto più lucida. Sensata. Non eccessiva. Dice infatti Alcaraz dopo aver battuto Rublev e aver conquistato la dodicesima finale negli ultimi 13 tornei disputati: "Devo dire che mi ha sorpreso, non mentirò, mi ha sorpreso che Jannik abbia perso. Ma allo stesso tempo so di cosa sono capaci i giocatori. Ce ne sono alcuni davvero pericolosi quando hanno una buona giornata. Per esempio, Mensik e molti altri: il loro problema, direi, è la continuità, riuscire a giocare a quel livello in ogni partita. Ma quando hanno una buona giornata sono davvero pericolosi e possono battere chiunque, incluso me. Quindi in un certo senso mi ha sorpreso, ma allo stesso tempo non mi ha sorpreso affatto".