Atp 500 Doha, Alcaraz in finale: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Undici vittorie e zero sconfitte nel 2026 per Carlos Alcaraz , che grazie al successo in due set ai danni del russo Andrey Rublev si è qualificato per la finale dell'ATP 500 di Doha . Prosegue lo straordinario momento di forma dello spagnolo, capace di raggiungere la dodicesima finale negli ultimi tredici tornei giocati (l'unica eccezione è il Masters 1000 di Parigi dello scorso anno). Nell'atto conclusivo non si prospetta una passeggiata di salute, nonostante il bilancio favorevole contro avversari più giovani di lui, ma l'assenza di Jannik Sinner - sconfitto da Jakub Mensik - è ovviamente una buona notizia per lui.

Alcaraz in finale, orario e quando gioca

La sfida di Alcaraz, valida per la finale dell'Atp di Doha, è in programma sabato 21 febbraio sul Center Court alle ore 17:30.

I precedenti tra Alcaraz e l'avversario

Lo spagnolo è avanti 2-0 nei testa a testa con Fils, mentre non ha mai affrontato Mensik.

Dove vedere in tv la finale con Alcaraz

La finale dell'ATP 500 di Doha con Carlos Alcaraz protagonista sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Doha, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 22.095 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 41.345 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 77.625 (100 punti)

SEMIFINALE – $ 151.935 (200 punti)

FINALE – $ 285.095 (350 punti)

VINCITORE – $ 529.945 (500 punti)