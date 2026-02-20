Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Atp 500 Doha, Alcaraz in finale: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Ancora imbattuto nel 2026 il tennista spagnolo, che ha superato in due set Rublev e si è qualificato per l'atto conclusivo del torneo qatariota
2 min
TagsCarlos Alcaraz

Undici vittorie e zero sconfitte nel 2026 per Carlos Alcaraz, che grazie al successo in due set ai danni del russo Andrey Rublev si è qualificato per la finale dell'ATP 500 di Doha. Prosegue lo straordinario momento di forma dello spagnolo, capace di raggiungere la dodicesima finale negli ultimi tredici tornei giocati (l'unica eccezione è il Masters 1000 di Parigi dello scorso anno). Nell'atto conclusivo non si prospetta una passeggiata di salute, nonostante il bilancio favorevole contro avversari più giovani di lui, ma l'assenza di Jannik Sinner - sconfitto da Jakub Mensik - è ovviamente una buona notizia per lui.

Alcaraz in finale, orario e quando gioca

La sfida di Alcaraz, valida per la finale dell'Atp di Doha, è in programma sabato 21 febbraio sul Center Court alle ore 17:30.

I precedenti tra Alcaraz e l'avversario

Lo spagnolo è avanti 2-0 nei testa a testa con Fils, mentre non ha mai affrontato Mensik.

Dove vedere in tv la finale con Alcaraz

La finale dell'ATP 500 di Doha con Carlos Alcaraz protagonista sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Doha, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 22.095 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 41.345 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 77.625 (100 punti)

SEMIFINALE – $ 151.935 (200 punti)

FINALE – $ 285.095 (350 punti)

VINCITORE – $ 529.945 (500 punti)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

Da non perdere

Bertolucci attacca, la dura frase in difesa di SinnerSinner scaccia via i catastrofisti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS