Furia Rublev a Doha: "Alcaraz va sanzionato". Il gioco riprende e la beffa è incredibile per Carlos

Ancora polemiche relative alla violazione di tempo durante un match di Carlos Alcaraz nell'ATP 500 di Doha. Dopo che lo spagnolo si era sfogato con l'arbitro in seguito a un warning ricevuto nel quarto di finale contro Karen Khachanov, in semifinale è stato invece il suo avversario - Andrey Rublev - a lamentarsi. Era il decimo game del primo set e Alcaraz serviva per chiudere. Sotto 15-40, ha annullato la prima palla break quando il gioco è stato fermato per circa un minuto. Il russo è infatti andato sotto la sedia dell'arbitro, Mohammed Layhani, per esprimere il suo disappunto. A suo dire, Alcaraz meritava una sanzione per aver impiegato più dei 25 secondi previsti dal regolamento prima di servire. Inoltre, Rublev ha accusato il giudice di sedia di ritardare l'inizio del cronometro nei game di servizio dello spagnolo. Per sostenere la sua tesi ha spiegato che al termine di un punto era andato a prendere l'asciuagamano e, una volta finito di asciugarsi, ha notato che il cronometro era ancora fermo a 25 secondi.