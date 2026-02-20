Sinner, la netta analisi dei giornali spagnoli: "È in crisi. E la sensazione è che..."

"Sinner non è al meglio mentre Alcaraz continua a dominare" o anche peggio " Jannik Sinner ha toccato il fondo ". Sono alcune delle frasi che si possono leggere sui principali media spagnoli il giorno dopo la clamorosa sconfitta contro Mensik , che ha interrotto ai quarti di finale la sua corsa nell'ATP 500 di Doha. Il numero due del mondo ha smorzato le critiche dopo il ko, evitando di parlare di un "momento difficile" , ma i principali giornali dalla Spagna attaccano e scrivono già della 'crisi' del campione azzurro.

"Alcaraz domina, Sinner no": le parole dalla Spagna

"Infrante nuovamente le speranze di una possibile finale con Alcaraz", scrive 'As' che si concentra principalmente su un dato: Sinner non raggiunge la finale di un torneo per la seconda volta consecutiva, cosa che addirittura non accadeva dal 2014. Il sito spagnolo elogia anche Mensik, parlando di una "giornata grandiosa" per il giovane talento ceco, e Alcaraz, che al contrario del suo rivale italiano "continua a dominare" e resterà sicuro del primo posto nel ranking almeno fino al Masters 1000 di Montecarlo.

"Sinner è in crisi", l'analisi esagerata dei media spagnoli

"Ormai è ufficiale: Jannik Sinner ha toccato il fondo, è in crisi". È ancora più dura l'analisi di 'Marca', che parla di un nuovo "fallimento" dopo quello in semifinale agli Australian Open. Il sito spagnolo si concentra poi sul dato legato alle lunghe partite, scrivendo: "La sensazione è che Sinner faccia fatica a vincere partite difficili e lunghe: le due ore e 11 minuti di gioco, con l'alta umidità, hanno avuto il loro peso su di lui". Infine vengono menzionate anche le Olimpiadi di Milano Cortina, a cui il numero due del mondo "ha rinunciato" per poter prendere parte a questo torneo. I siti spagnoli gridano già all'allarme dopo solo due sconfitte in questa nuova stagione, a riprova del fatto che Jannik ha abituato tutti troppo bene, facendo sorgere un grande stupore dopo i suoi, pochi, stop.