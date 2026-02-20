Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner, la netta analisi dei giornali spagnoli: "È in crisi. E la sensazione è che..."

Il numero due del mondo ha ricevuto critiche spietate dalla Spagna dopo il ko a sorpresa contro il ceco Mensik: "Ha toccato il fondo..."
3 min
TagssinnerAlcaraz

"Sinner non è al meglio mentre Alcaraz continua a dominare" o anche peggio "Jannik Sinner ha toccato il fondo". Sono alcune delle frasi che si possono leggere sui principali media spagnoli il giorno dopo la clamorosa sconfitta contro Mensik, che ha interrotto ai quarti di finale la sua corsa nell'ATP 500 di Doha. Il numero due del mondo ha smorzato le critiche dopo il ko, evitando di parlare di un "momento difficile", ma i principali giornali dalla Spagna attaccano e scrivono già della 'crisi' del campione azzurro.

"Alcaraz domina, Sinner no": le parole dalla Spagna

"Infrante nuovamente le speranze di una possibile finale con Alcaraz", scrive 'As' che si concentra principalmente su un dato: Sinner non raggiunge la finale di un torneo per la seconda volta consecutiva, cosa che addirittura non accadeva dal 2014. Il sito spagnolo elogia anche Mensik, parlando di una "giornata grandiosa" per il giovane talento ceco, e Alcaraz, che al contrario del suo rivale italiano "continua a dominare" e resterà sicuro del primo posto nel ranking almeno fino al Masters 1000 di Montecarlo.

"Sinner è in crisi", l'analisi esagerata dei media spagnoli

"Ormai è ufficiale: Jannik Sinner ha toccato il fondo, è in crisi". È ancora più dura l'analisi di 'Marca', che parla di un nuovo "fallimentodopo quello in semifinale agli Australian Open. Il sito spagnolo si concentra poi sul dato legato alle lunghe partite, scrivendo: "La sensazione è che Sinner faccia fatica a vincere partite difficili e lunghe: le due ore e 11 minuti di gioco, con l'alta umidità, hanno avuto il loro peso su di lui". Infine vengono menzionate anche le Olimpiadi di Milano Cortina, a cui il numero due del mondo "ha rinunciatoper poter prendere parte a questo torneo. I siti spagnoli gridano già all'allarme dopo solo due sconfitte in questa nuova stagione, a riprova del fatto che Jannik ha abituato tutti troppo bene, facendo sorgere un grande stupore dopo i suoi, pochi, stop.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Bertolucci difende SinnerSinner ko, i social impazziscono

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS