Carlos Alcaraz sembra di ottimo umore dopo il debutto a Indian Wells , dove ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov 6-2, 6-3 al secondo turno. Sugli spalti del campo centrale del Masters 1000 californiano, a fare il tifo per lui, c'era anche Jimmy Butler , asso Nba dei Golden State Warriors. "In realtà non mi ha mai visto giocare a basket, ma mi piacerebbe molto andare a uno dei suoi allenamenti quando sarò completamente guarito", le parole dopo il match di Butler, che si è rotto un ginocchio a gennaio.

Butler: "Vorrei essere il suo allenatore..."

"Voglio che mi veda, che veda come tiro, come gioco e che poi mi dia qualche consiglio" ha detto Alcaraz a proposito di Butler che non si è tirato indietro: "Gli ho parlato solo un po' di tennis - le parole del 36enne cestista, che sta facendo la riabilitazione non lontano da Indian Wells - l'ho visto giocare un paio di volte, ma era solo per divertimento qui ai tornei o dopo una partita, cosicché non ho potuto dargli alcun consiglio. Ma mi piacerebbe scendere in campo e, in qualche modo, diventare il suo allenatore". Il tono è scherzoso: il nuovo allenatore di Alcaraz, Samuel Lopez, non ha nulla da temere...