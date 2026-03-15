Alcaraz si lamenta dopo la sconfitta: "Sono sempre un bersaglio"

"Medvedev incredibile, non l'ho mai visto giocare così"

"Medvedev? Devo dare merito a Daniil. Penso che abbia giocato una partita incredibile dall'inizio alla fine. Onestamente, non l'avevo mai visto giocare così", spiega Alcaraz. "Mi ha sorpreso quanto sia stato aggressivo per tutta la partita. Sapevo all'inizio che avrebbe giocato in modo aggressivo, ma il modo in cui lo ha fatto mi ha stupito molto, perché non sbagliava quasi mai, o comunque non quanto mi aspettassi. E poi non sbagliava quasi niente. Le condizioni erano totalmente diverse, perché la palla rimbalzava altissima. Sembrava che dopo il mio servizio lui fosse sempre in una buona posizione per rispondere bene. Dopo ogni colpo importante, trovava sempre la soluzione giusta".