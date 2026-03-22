Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 22 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Alcaraz e il punto pazzesco sul match point ma... è il fratellino che strega i social

Mentre Carlos è impegnato a Miami, il piccolo Jaime regala spettacolo a Murcia: ha vinto un torneo Under 15 chiudendo con un recupero strepitoso
2 min

È diventato presto virale sui social il video del match point di Alcaraz, che ha dominato il suo incontro e soprattutto l'ha chiuso in maniera spettacolare. Non si tratta però di Carlos, impegnato negli Stati Uniti per il Masters 1000 di Miami, bensì del giovanissimo Jaime, in campo in Spagna per la finale di un torneo Under 15 a Murcia. Classe 2011, il fratello minore del numero uno al mondo ha soltanto 14 anni ma con la racchetta in mano già se la cava alla grande. Lo ha dimostrato proprio sui campi in terra rossa a due passi da casa, trionfando per 6-2 6-1 in finale e laureandosi campione. Eloquente il match point che gli ha consegnato il titolo, in cui ha sfoggiato delle doti atletiche che hanno inevitabilmente ricordato quelle del fratello maggiore.

Il punto pazzesco di Jaime Alcaraz

Scambio in salita fin da subito per "Alcaraz Junior", chiamato innanzitutto a un recupero di rovescio in allungo sul colpo in uscita dal servizio dell'avversario. Quest'ultimo ha continuato a picchiare duro con il dritto, ma Jaime ha coperto molto rapidamente il campo, salvandosi in un paio di occasioni in cui sembrava spacciato. Se il recuperò sulla volée dell'avversario (apparentemente definitiva) sembrava incredibile, il colpo successivo spalle alla rete ha mandato in visibilio il pubblico presente sugli spalti. Alla fine è risultato decisivo lo smash sbagliato dal rivale, ma quanto realizzato da Jaime Alcaraz è stato letteralmente straordinario. C'è chi ha ipotizzato che si tratti di genetica, mentre altri hanno già fantasticato sulle possibili sfide future tra Carlos e Jaime a livello ATP. Solamente il tempo ci dirà se effettivamente andranno in scena...

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

Da non perdere

Alcaraz impressionato da Fonseca: "L'ho battuto, ma..."Alcaraz e la maglia del Brasile, Fonseca lo stuzzica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS