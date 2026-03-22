Alcaraz e il punto pazzesco sul match point ma... è il fratellino che strega i social

È diventato presto virale sui social il video del match point di Alcaraz, che ha dominato il suo incontro e soprattutto l'ha chiuso in maniera spettacolare. Non si tratta però di Carlos, impegnato negli Stati Uniti per il Masters 1000 di Miami, bensì del giovanissimo Jaime, in campo in Spagna per la finale di un torneo Under 15 a Murcia. Classe 2011, il fratello minore del numero uno al mondo ha soltanto 14 anni ma con la racchetta in mano già se la cava alla grande. Lo ha dimostrato proprio sui campi in terra rossa a due passi da casa, trionfando per 6-2 6-1 in finale e laureandosi campione. Eloquente il match point che gli ha consegnato il titolo, in cui ha sfoggiato delle doti atletiche che hanno inevitabilmente ricordato quelle del fratello maggiore.