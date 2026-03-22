Alcaraz e il punto pazzesco sul match point ma... è il fratellino che strega i social
È diventato presto virale sui social il video del match point di Alcaraz, che ha dominato il suo incontro e soprattutto l'ha chiuso in maniera spettacolare. Non si tratta però di Carlos, impegnato negli Stati Uniti per il Masters 1000 di Miami, bensì del giovanissimo Jaime, in campo in Spagna per la finale di un torneo Under 15 a Murcia. Classe 2011, il fratello minore del numero uno al mondo ha soltanto 14 anni ma con la racchetta in mano già se la cava alla grande. Lo ha dimostrato proprio sui campi in terra rossa a due passi da casa, trionfando per 6-2 6-1 in finale e laureandosi campione. Eloquente il match point che gli ha consegnato il titolo, in cui ha sfoggiato delle doti atletiche che hanno inevitabilmente ricordato quelle del fratello maggiore.
Il punto pazzesco di Jaime Alcaraz
Scambio in salita fin da subito per "Alcaraz Junior", chiamato innanzitutto a un recupero di rovescio in allungo sul colpo in uscita dal servizio dell'avversario. Quest'ultimo ha continuato a picchiare duro con il dritto, ma Jaime ha coperto molto rapidamente il campo, salvandosi in un paio di occasioni in cui sembrava spacciato. Se il recuperò sulla volée dell'avversario (apparentemente definitiva) sembrava incredibile, il colpo successivo spalle alla rete ha mandato in visibilio il pubblico presente sugli spalti. Alla fine è risultato decisivo lo smash sbagliato dal rivale, ma quanto realizzato da Jaime Alcaraz è stato letteralmente straordinario. C'è chi ha ipotizzato che si tratti di genetica, mentre altri hanno già fantasticato sulle possibili sfide future tra Carlos e Jaime a livello ATP. Solamente il tempo ci dirà se effettivamente andranno in scena...