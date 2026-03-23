Alcaraz ko a Miami, l'ex tennista non ha dubbi: "C'è un dettaglio che accomuna Carlos e Jannik"

Alcaraz eliminato a Miami, Henin non ha dubbi: "Carlos e Jannik? C'è un dettaglio che li accomuna..."

L'ex tennista belga, classe 1982 e vincitrice di sette titoli Slam, non ha dubbi: "A caldo - sottolinea Henin, commentatrice tecnica per Eurosport - bisogna innanzitutto salutare la più grande vittoria della carriera di Korda. I giocatori vengono più o meno oscurati durante tutto l’anno quando affrontano Alcaraz e Sinner. E anche quando li battono, ci si fa delle domande su di loro. Anche Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono semplicemente umani. Questa fase dell'anno è difficile. L’anno scorso - ricorda l'ex tennista belga - lo spagnolo era stato eliminato presto a Miami (battuto in rimonta da David Goffin, ndr) e poi ne aveva tratto beneficio di questa cosa in primis a Monte-Carlo dove aveva vinto e in generale per tutta la stagione sul rosso. In ogni caso, questa vittoria significherà molto più per Korda di quanto questa sconfitta significherà per lo spagnolo, anche se lui ha questo odio per la sconfitta ed era venuto a Miami per qualcosa di più grande. Gli è mancata un po’ di energia, di risorse, cosa del tutto legittima se si considera ciò che sta realizzando da un anno".