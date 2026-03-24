"Alcaraz nervoso e frustrato": l'analisi di Fognini dopo il ko di Miami diventa virale

"Alcaraz era nervoso e frustrato. E quello che ha detto al suo staff è stato chiaro". Fabio Fognini analizza il ko del campione spagnolo a Miami; il numero uno al mondo è stato sconfitto da Korda ed ha abbandonato al secondo turno il torneo Atp1000 statunitense. L'ex tennista azzurro (che fu protagonista di una prova eccezionale contro Alcaraz a Wimbledon) è rimasto colpito dalla prestazione e dall'atteggiamento del campione iberico.