"Alcaraz nervoso e frustrato": l'analisi di Fognini dopo il ko di Miami diventa virale
"Alcaraz era nervoso e frustrato. E quello che ha detto al suo staff è stato chiaro". Fabio Fognini analizza il ko del campione spagnolo a Miami; il numero uno al mondo è stato sconfitto da Korda ed ha abbandonato al secondo turno il torneo Atp1000 statunitense. L'ex tennista azzurro (che fu protagonista di una prova eccezionale contro Alcaraz a Wimbledon) è rimasto colpito dalla prestazione e dall'atteggiamento del campione iberico.
Fognini su Alcaraz e Korda
"Alcaraz ha perso contro un grande Korda. L'ho visto molto nervoso e frustrato. Penso alle cose che ha detto al team: 'Voglio andare a casa' . Dispiace perché tutti gli appassionati volevano vedere di nuovo Alcaraz contro Jannik Sinner in finale", ha ribadito Fognini. "Bisogna però fare i complimenti a Korda. È un giocatore che ho sempre apprezzato e che mi piace molto. È stato perseguitato dagli infortuni nel corso della sua carriera" .
Fognini sui tennisti azzurri
Fognini ha poi analizzato le prestazioni dei tennisti azzurri, dopo i ko di Cobolli, Darderi e Berrettini: "Partiamo con l'analizzare i risultati purtroppo negativi degli italiani. Con Cobolli, Darderi e Arnaldi che sono usciti subito. Ancora una volta i problemi fisici Lorenzo Musetti, a cui auguriamo di recuperare al meglio per iniziare bene sulla terra battuta", ha detto Fognini su Instagram. "La nota positiva è il grande Berrettini, che è riuscito a vincere due belle partite, soprattutto la seconda contro un avversario ostico come Bublik. Gli faccio un in bocca al lupo per l'inizio della stagione sul rosso" .
"Alcaraz era nervoso e frustrato. E quello che ha detto al suo staff è stato chiaro". Fabio Fognini analizza il ko del campione spagnolo a Miami; il numero uno al mondo è stato sconfitto da Korda ed ha abbandonato al secondo turno il torneo Atp1000 statunitense. L'ex tennista azzurro (che fu protagonista di una prova eccezionale contro Alcaraz a Wimbledon) è rimasto colpito dalla prestazione e dall'atteggiamento del campione iberico.
Fognini su Alcaraz e Korda
"Alcaraz ha perso contro un grande Korda. L'ho visto molto nervoso e frustrato. Penso alle cose che ha detto al team: 'Voglio andare a casa' . Dispiace perché tutti gli appassionati volevano vedere di nuovo Alcaraz contro Jannik Sinner in finale", ha ribadito Fognini. "Bisogna però fare i complimenti a Korda. È un giocatore che ho sempre apprezzato e che mi piace molto. È stato perseguitato dagli infortuni nel corso della sua carriera" .