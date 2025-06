Fognini-Alcaraz diretta: Fabio apre Wimbledon sul Centrale contro lo spagnolo

Il grande giorno è arrivato: si alza il sipario sul torneo di Wimbledon, giunto alla 138ª edizione. Ad aprire le danze sul Centrale sarà Fabio Fognini, che in occasione della sua quindicesima e ultima presenza nello Slam londinese si regalerà il palcoscenico più prestigioso. Dopo esser entrato in tabellone all’ultimo in virtù di un paio di ritiri, il ligure è stato sorteggiato con Carlos Alcaraz, vincitore delle ultime due edizioni. E a Wimbledon la tradizione prevede che ad aprire il programma sul Centrale sia proprio il campione in carica.