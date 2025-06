Alcaraz sorpreso da Fognini, la frase urlata all'allenatore: "Ha 50 anni, ma come fa?"

LONDRA (Regno Unito) - Al crepuscolo della sua lunga carriera tennistica, Fabio Fognini continua a mostrare una classe immensa, frenata soltanto, nel corso degli anni, da un carattere irascibile. Il 38enne tennista di Sanremo, oggi numero 138 della classifica Atp, sta facendo impazzire Carlos Alcaraz nel primo turno del torneo di Wimbledon. Sul 3-2 per Fognini nel quarto set, poi vinto dall'azzurro che si è portato sul 2-2, all'ennesima palla recuperata dal suo avversario, Alcaraz ha perso la pazienza, sfogandosi con il suo staff, presente in un box sugli spalti.

La rabbia di Alcaraz

"Ha 50 anni e sta prendendo tutto. Come fa ad avere 50 anni?", ha urlato lo spagnolo, numero 2 del mondo, ai suoi uomini, sottolineando la bravura di Fognini, capace di rimandare indietro ogni colpo e poi di portare l'incontro al quinto set. Fognini in realtà ha 38 anni, non 50, ma dovrebbe essere all'ultimo anno nel circuito Atp, secondo quanto fatto trapelare dal giocatore. Alcaraz, con quello sfogo, ha in realtà fatto un complimento al suo avversario, che si è gasato, vincendo altri tre game di fila e aggiuncandosi il parziale per 6-2.