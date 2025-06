Fognini-Alcaraz, primo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Entrato in tabellone a Wimbledon in extremis, Fabio Fognini ha pescato al primo turno nientepopodimeno che Carlos Alcaraz , due volte campione in carica. L'azzurro ovviamente non è stato fortunato poiché con ogni probabilità verrà eliminato al primo turno, tuttavia può consolarsi con un'ultima presenza sul Campo Centrale. E all'età di 38 anni non potrà che fargli piacere scendere in campo ancora una volta su un palcoscenico del genere, anche per ricevere - ora che la sua carriera sta per volgere al termine - un giusto tributo dagli spettatori dello Slam londinese. Ovviamente Fognini proverà a giocarsi le sue carte e a regalare spettacolo, però servirà un'impresa sportiva anche solo per strappare un set ad Alcaraz. Fabio non ha ancora vinto neppure un match a livello ATP nel 2025, ma almeno potrà scendere in campo libero da pressioni e senza nulla da perdere.

Fognini-Alcaraz, data e orario del match

L'incontro di primo turno tra Fabio Fognini e Carlos Alcaraz è in programma oggi, lunedì 30 giugno sul Centrale alle ore italiane 14:30. Come da tradizione, è infatti il campione in carica a calcare per primo il palcoscenico più prestigioso.

Fognini-Alcaraz: i precedenti tra i due

Il tennista spagnolo ha vinto entrambi i precedenti, tutti e due andati in scena sulla terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile. Nel 2022 l'azzurro fu sconfitto in due parziali, mentre l'anno seguente riuscì a conquistare un set per poi cedere in rimonta.

Dove vedere il match Fognini-Alcaraz in tv

La 138ª edizione del torneo di Wimbledon è in programma dal 30 giugno al 13 luglio è sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Saranno ben i 11 canali dedicati allo Slam londinese: Sky Sport Tennis, che trasmetterà le partite del Centre Court; Sky Sport Arena, con i match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno e infine canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre Sky Sport 4K. Infine, la novità è che con Sky Sport Mix si potrà accedere a Diretta Wimbledon, in cui si salterà da un campo all’altro per seguire tutti i momenti salienti degli incontri.

Wimbledon 2025, il montepremi (convertito in euro)

PRIMO TURNO - € 77.220

SECONDO TURNO - € 115.830

TERZO TURNO - € 177.840

OTTAVI DI FINALE - € 280.800

QUARTI DI FINALE - € 468.000

SEMIFINALE - € 906.750

FINALISTA - € 1.778.400

VINCITORE - € 3.510.000