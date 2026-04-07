Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 7 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Alcaraz si arrende a Sinner: "So già che perderò il primo posto nel ranking"

Le impressioni dello spagnolo, numero uno al mondo, dopo l'esordio vincente a Montecarlo contro Baez: le sue parole
2 min
TagsAlcarazsinner

"So che perderò la posizione di numero uno al mondo, non so se in questo torneo o nel prossimo. Devo difendere molti punti e sarà difficile mantenerli tutti. E se ci riuscissi, Jannik guadagnerebbe punti perché lui non ne ha da difendere". Così Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo, dice la sua sulla situazione nel ranking Atp dopo la netta vittoria maturata contro l'argentino Sebastian Baez al secondo turno del Masters 1000 di MontecarloFarò del mio meglio, ma per me, il numero uno non è una priorità in questo momento. L'obiettivo è giocare al meglio sulla terra battuta. Vedremo come andrà il tour".

Alcaraz: "Sono soddisfatto ma devo rivedere alcune cose"

Lo spagnolo poi aggiunge: "Sono rimasto sorpreso dal mio livello, sia nel tennis che nei movimenti. Mi sono preparato bene la settimana scorsa. Sono arrivato qui con molto entusiasmo ed energia. Pensavo di giocare peggio e sono molto contento di tutto, tranne per un paio di cose che non ho fatto bene nel secondo set e che hanno permesso a Baez di rientrare in partita".

"Era passato quasi un anno dall'ultima volta che avevo giocato una partita sulla terra battuta - spiega ancora Alcaraz - e, onestamente, mi mancava perché è una superficie che adoro. Mi mancava sporcarmi un po' le mani".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

Da non perdere

Sinner, che esordio a MontecarloLo sfogo di Alcaraz in conferenza stampa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS