Alcaraz si arrende a Sinner: "So già che perderò il primo posto nel ranking"

" So che perderò la posizione di numero uno al mondo, non so se in questo torneo o nel prossimo. Devo difendere molti punti e sarà difficile mantenerli tutti. E se ci riuscissi, Jannik guadagnerebbe punti perché lui non ne ha da difendere ". Così Carlos Alcaraz , numero 1 al mondo, dice la sua sulla situazione nel ranking Atp dopo la netta vittoria maturata contro l'argentino Sebastian Baez al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo . Farò del mio meglio, ma per me, il numero uno non è una priorità in questo momento. L'obiettivo è giocare al meglio sulla terra battuta. Vedremo come andrà il tour".

Alcaraz: "Sono soddisfatto ma devo rivedere alcune cose"

Lo spagnolo poi aggiunge: "Sono rimasto sorpreso dal mio livello, sia nel tennis che nei movimenti. Mi sono preparato bene la settimana scorsa. Sono arrivato qui con molto entusiasmo ed energia. Pensavo di giocare peggio e sono molto contento di tutto, tranne per un paio di cose che non ho fatto bene nel secondo set e che hanno permesso a Baez di rientrare in partita".

"Era passato quasi un anno dall'ultima volta che avevo giocato una partita sulla terra battuta - spiega ancora Alcaraz - e, onestamente, mi mancava perché è una superficie che adoro. Mi mancava sporcarmi un po' le mani".