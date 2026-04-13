Alcaraz e la frase catturata con il suo box: “Questa è la grande differenza tra me e Sinner…”

Intervenuto in conferenza stampa a margine della finale del Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha parlato di una partita che si è giocata su pochi punti e dove il servizio non ha fatto la differenza, né dalla sua parte né da quella di Carlos Alcaraz. La pensava diversamente il suo avversario, che proprio durante il match si è rivolto al suo angolo elogiando il rendimento alla battuta di Sinner, a suo dire decisivo. C'è da precisare che, pur non avendo servito come al solito - complice il vento che rendeva tutto più difficile -, Sinner è stato impeccabile nei momenti clou del primo set, ritrovando una prima che a lungo lo aveva abbandonato. Ed è quello che ha ammesso anche Alcaraz in una frase indirizzata al suo coach Samuel Lopez: ecco cosa ha detto.