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lunedì 13 aprile 2026
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Alcaraz e la frase catturata con il suo box: “Questa è la grande differenza tra me e Sinner…”

Durante il tie-break del primo set nella finale di Montecarlo, lo spagnolo si è rivolto al proprio team spiegando il motivo per cui Jannik era in vantaggio
3 min
TagsCarlos Alcarazjannik sinner

Intervenuto in conferenza stampa a margine della finale del Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha parlato di una partita che si è giocata su pochi punti e dove il servizio non ha fatto la differenza, né dalla sua parte né da quella di Carlos Alcaraz. La pensava diversamente il suo avversario, che proprio durante il match si è rivolto al suo angolo elogiando il rendimento alla battuta di Sinner, a suo dire decisivo. C'è da precisare che, pur non avendo servito come al solito - complice il vento che rendeva tutto più difficile -, Sinner è stato impeccabile nei momenti clou del primo set, ritrovando una prima che a lungo lo aveva abbandonato. Ed è quello che ha ammesso anche Alcaraz in una frase indirizzata al suo coach Samuel Lopez: ecco cosa ha detto.

Alcaraz spiega la differenza tra lui e Sinner

Dopo essere andato in svantaggio per 5-2 nel tie-break del primo set, Alcaraz è stato inquadrato dalle telecamere mentre si asciugava il sudore, a pochi passi dal suo angolo. Incoraggiato dai presenti, tra cui l'allenatore Samuel Lopez - "Va bene così, continua così" gli ha detto -, Carlos ha reagito in maniera poco entusiasta, masticando amaro per l'andamento del tie-break. "Questa è la grande differenza: lui ha messo soltanto prime di servizio e io no" ha sbottato, consapevole di essere sotto nel punteggio anche in virtù di una percentuale di prime palle inferiore in quella fase di gioco. Come se non bastasse, pochi punti dopo, proprio un doppio fallo commesso dallo spagnolo - bravo a recuperare il mini-break, ma anche fortunato per via di un comodo dritto messo in rete dall'italiano - ha consegnato il primo set a Sinner.

 

 

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