Alcaraz con il tutore rigido al polso destro: la foto sui social allarma tutti. Ecco i tornei che rischia di saltare

L’allarme per Alcaraz è scattato qualche giorno fa. La foto con il tutore rigido al polso destro comparsa oggi sui social conferma i cattivi presagi. Carlitos è stato immortalato al ristorante Los Chopos di Alicante in Spagna. Questa sera sarà a Madrid, per partecipare ai Laureus Sport Awards, dove è in lizza con Sinner per il premio atleta dell’anno. Il tennista spagnolo, maglietta e cappello nero Air Jordan, è apparso sorridente, ma sicuramente non sta attraversano un bel momento. Oggi il direttore del torneo Masters 1000 di Madrid, Feliciano Lopez, ha confermato le notizie anticipate nei giorni scorsi dai siti spagnoli: Alcaraz rischia di saltare anche Roma e Roland Garros.